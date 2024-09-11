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Posted 11 сентября, 08:31

Published 11 сентября, 08:31

Modified 11 сентября, 08:33

Updated 11 сентября, 08:33

В Тюменской области на 25% увеличились зарплаты

У тюменцев выросли зарплаты. На сколько?

11 сентября 2024, 08:31
Фото: 1MI

В Тюменской области на 25% увеличились зарплаты

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Касается каждого
За последние четыре года, с 2021 по 2024 годы, реальная заработная плата жителей Тюменской области увеличилась на 25%. Об этом сообщил в ходе Губернаторских чтений директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Одновременно с этим численность работающего населения выросла на 20 тысяч человек с 2021 года, численность безработных сократилась на 10 тысяч человек. В настоящее время в регионе зарегистрировано 2 тысячи безработных. Численность занятого населения Тюменской области составляет 753 тысячи человек. Средняя заработная плата составляет размер 83,5 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября. В перечень вакансий с зарплатами более 100 тысяч рублей вошли водители экскаваторов, терапевты, посыльный сладостей.

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