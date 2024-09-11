У тюменцев выросли зарплаты. На сколько?

Posted 11 сентября, 08:31
Published 11 сентября, 08:31
Modified 11 сентября, 08:33
Updated 11 сентября, 08:33
Одновременно с этим численность работающего населения выросла на 20 тысяч человек с 2021 года, численность безработных сократилась на 10 тысяч человек. В настоящее время в регионе зарегистрировано 2 тысячи безработных. Численность занятого населения Тюменской области составляет 753 тысячи человек. Средняя заработная плата составляет размер 83,5 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября. В перечень вакансий с зарплатами более 100 тысяч рублей вошли водители экскаваторов, терапевты, посыльный сладостей.