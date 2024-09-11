У тюменцев выросли зарплаты. На сколько?

Одновременно с этим численность работающего населения выросла на 20 тысяч человек с 2021 года, численность безработных сократилась на 10 тысяч человек. В настоящее время в регионе зарегистрировано 2 тысячи безработных. Численность занятого населения Тюменской области составляет 753 тысячи человек. Средняя заработная плата составляет размер 83,5 тысячи рублей.