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Posted 16 сентября, 05:12

Published 16 сентября, 05:12

Modified 16 сентября, 05:14

Updated 16 сентября, 05:14

У жителей Тюмени заберут сотни гаражей ради реновации

У жителей Тюмени заберут сотни гаражей ради реновации

16 сентября 2024, 05:12
Фото: 1MI
Информация об изъятии более 200 гаражей по улице Елизарова, 19, опубликована на сайте мэрии города.
«Распоряжением администрации Тюмени в целях комплексного развития территории жилой застройки принято решение „Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границах территории комплексного развития жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская для муниципальных нужд“», — указано в сообщении.

Общая площадь земельного участка, на котором проведут КРТ составляет 5,5 гектаров. Помимо гаражей под снос попадут многоквартирные дома. На их месте построят среднеэтажные и многоэтажные дома, школу, детский сад, медицинские учреждения и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят два крупных бизнес-центра в рамках реализации программы по комплексному развитию территорий. Один из них появится в районе улицы Мориса Тореза, второй — в границе Пермякова — Энергетиков. Оба объекта возведут до 2030 года.

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