У жителей Тюмени заберут сотни гаражей ради реновации

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят два крупных бизнес-центра в рамках реализации программы по комплексному развитию территорий. Один из них появится в районе улицы Мориса Тореза, второй — в границе Пермякова — Энергетиков. Оба объекта возведут до 2030 года.