У жителей Тюмени заберут сотни гаражей ради реновации

Posted 16 сентября, 05:12
Published 16 сентября, 05:12
Modified 16 сентября, 05:14
Updated 16 сентября, 05:14
«Распоряжением администрации Тюмени в целях комплексного развития территории жилой застройки принято решение „Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границах территории комплексного развития жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская для муниципальных нужд“», — указано в сообщении.
Общая площадь земельного участка, на котором проведут КРТ составляет 5,5 гектаров. Помимо гаражей под снос попадут многоквартирные дома. На их месте построят среднеэтажные и многоэтажные дома, школу, детский сад, медицинские учреждения и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят два крупных бизнес-центра в рамках реализации программы по комплексному развитию территорий. Один из них появится в районе улицы Мориса Тореза, второй — в границе Пермякова — Энергетиков. Оба объекта возведут до 2030 года.