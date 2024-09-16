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Posted 16 сентября, 06:06

Published 16 сентября, 06:06

Modified 16 сентября, 06:47

Updated 16 сентября, 06:47

На Тюмень надвигается сильная магнитная буря

Готовьте таблетки: на Тюмень надвигается мощный геошторм

16 сентября 2024, 06:06
Фото: 1MI

На Тюмень надвигается сильная магнитная буря

Мощная магнитная буря уровня G3 обрушится на Землю в понедельник, 16 сентября, во второй половине дня. Об этом сообщили специалисты Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Сила ударов будет достигать 6-7 баллов.
«Поступили результаты моделирования выброса, с которыми теперь непонятно что делать. Гидродинамическая модель плазменного облака показывает, что в понедельник оно краем бьёт по Земле, причём с огромной кинетической энергией. В целом, это сравнимо с характеристиками облаков, которые били по Земле в мае этого года и вызвали тогда бурю 5 уровня. Пока прогноз даётся осторожно, на уровень 3, но, вообще говоря, при таких параметрах облака может быть что угодно», — указано в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

Первый удар по Земле ожидается около 13:00 по тюменскому времени. Продолжительность бури составит порядка шести часов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, к вечеру магнитная буря начнет ослабевать, а во вторник, 17 сентября, геошторм прекратится.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе из-за обрушившейся на Землю сильной магнитной бури жители российских городов могли наблюдать полярные сияния. Тюмень не стала исключением — невероятными фотокадрами сияния горожане активно делились в социальных сетях.

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