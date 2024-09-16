Готовьте таблетки: на Тюмень надвигается мощный геошторм

Первый удар по Земле ожидается около 13:00 по тюменскому времени. Продолжительность бури составит порядка шести часов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, к вечеру магнитная буря начнет ослабевать, а во вторник, 17 сентября, геошторм прекратится.