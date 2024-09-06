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В Тюмени за сутки из окон выпали два человека

В Тюмени за сутки из окон выпали два человека. Оба они скончались

6 сентября 2024, 08:16
Фото: 1MI

В Тюмени за сутки из окон выпали два человека

Первая трагедия произошла около восьми часов вечера на улице Широтной, 193. По словам очевидцев, из окна квартиры высотки выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Видео: ЧС Тюмень

Второй случай произошел на улице Пушкина 8б ночью — из окна одной квартир выпал молодой человек. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Момент и первой, и второй трагедий попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: ЧС Тюмень

В Следственном управлении СК РФ по Тюменской области информацию о происшедших ЧП подтвердили. В ведомстве отметили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 17 годам колонии строгого режима приговорили криминального авторитета Сергея Патрушева, вымогавшего на протяжении длительного времени деньги у проституток и их покровителей.

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