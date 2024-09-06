В Тюмени за сутки из окон выпали два человека. Оба они скончались

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:20
Второй случай произошел на улице Пушкина 8б ночью — из окна одной квартир выпал молодой человек. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Момент и первой, и второй трагедий попал на камеры видеонаблюдения.
В Следственном управлении СК РФ по Тюменской области информацию о происшедших ЧП подтвердили. В ведомстве отметили, что по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 17 годам колонии строгого режима приговорили криминального авторитета Сергея Патрушева, вымогавшего на протяжении длительного времени деньги у проституток и их покровителей.