nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 03:22

Published 3 октября, 03:22

Modified 3 октября, 03:24

Updated 3 октября, 03:24

Путин назначил Жогу полпредом в УрФО

Путин назначил Жогу полпредом в УрФО

3 октября 2024, 03:22
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин назначил своим полномоченным представителем в Уральском Федеральном округе Артема Жогу. Указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Жога был председателем парламента Донецкой народной республики, принимал участие в ополчении, а затем и в специальной военной операции. На встрече с президентом Жога отметил, что готов выполнять любые задачи, которые ставит Родина.

Экс-губернатор Тюменской области сменит Турчака на посту секретаря генсовета «ЕР»
Узнать подробнее
«Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент. Да, сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения — это больше гражданская работа, но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, наших людей — я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения», — сказал новый полпред.

Артем Жога на посту полпреда в УрФО сменил Владимира Якушева, который стал первым зампредом Совета Федерации.

Читайте также:
Владимир Якушев станет сенатором от Тюменской областиМаксим Афанасьев вошёл в ТОП мэров РоссииВладимир Третьяков покинул тюменскую мэрию
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Урал#Исполнительная власть#Чиновники#УрФО#Полпред по УрФО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика