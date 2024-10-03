Путин назначил Жогу полпредом в УрФО

Posted 3 октября, 03:22
Published 3 октября, 03:22
Modified 3 октября, 03:24
Updated 3 октября, 03:24
Ранее Жога был председателем парламента Донецкой народной республики, принимал участие в ополчении, а затем и в специальной военной операции. На встрече с президентом Жога отметил, что готов выполнять любые задачи, которые ставит Родина.
«Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент. Да, сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения — это больше гражданская работа, но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, наших людей — я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения», — сказал новый полпред.
Артем Жога на посту полпреда в УрФО сменил Владимира Якушева, который стал первым зампредом Совета Федерации.
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