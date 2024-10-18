Стоимость минимальной продуктовой корзины в Тюменской области побила рекорд

Что касается овощей и зелени, то из-за климатических особенностей региона их стоимость и ранее была выше, чем в среднем по России. В этом году определенную роль на стоимость плодовоовощной продукции сыграла аномальная жара в регионах-производителях, которая привезла к сокращению уровня урожая. Также овощи и фрукты подорожали вследствие роста издержек производства, пишет РБК Тюмень.