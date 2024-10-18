Стоимость минимальной продуктовой корзины в Тюменской области побила рекорд

Posted 18 октября, 05:11
Published 18 октября, 05:11
Modified 18 октября, 05:13
Updated 18 октября, 05:13
По данным Банка России, в июле стоимости минимальной продуктовой корзины в Тюменской области составляла 7 тысяч 153 рубля, в августе она немного снизилась — до 6 тысяч 981 рубля. Эксперты прогнозируют, что очередное повышение стоимости минимального набора продуктов питания может произойти в ноябре этого года.
Заметим, что в регионе уже отмечен рост цен на молочную продукцию. В частности, молоко подорожало с начала этого года на 10 рублей — с 82 до 92 рублей, сливочное масло — на 116 рублей (килограмм стоит 982 рубля).
Что касается овощей и зелени, то из-за климатических особенностей региона их стоимость и ранее была выше, чем в среднем по России. В этом году определенную роль на стоимость плодовоовощной продукции сыграла аномальная жара в регионах-производителях, которая привезла к сокращению уровня урожая. Также овощи и фрукты подорожали вследствие роста издержек производства, пишет РБК Тюмень.
Сегодня в Тюмени килограмм свежей моркови продают за 40 рублей (снижение цены с начала года на 90 копеек), капуста стоит 30,36 рублей (снижение на 2 рубля), картофель — 40 рублей (рост на 13 рублей). Яблоки подорожали на 20 рублей — до 149 рублей, огурцы и томаты продают по 134 и 157 рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожало топливо. За последние три месяца цены на бензин и дизель увеличились от 1 до 5 рублей.