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Posted 18 октября, 05:11

Published 18 октября, 05:11

Modified 18 октября, 05:13

Updated 18 октября, 05:13

В Тюменской области стоимость месячной продуктовой корзины превысила 7 тыс. руб

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Тюменской области побила рекорд

18 октября 2024, 05:11
Фото: 1MI

В Тюменской области стоимость месячной продуктовой корзины превысила 7 тыс. руб

Цена минимального месячного набора продуктов питания на одного человека превысила 7 тысяч рублей. Кроме того, из-за плохого урожая снижение стоимости сезонных овощей было минимальным.

По данным Банка России, в июле стоимости минимальной продуктовой корзины в Тюменской области составляла 7 тысяч 153 рубля, в августе она немного снизилась — до 6 тысяч 981 рубля. Эксперты прогнозируют, что очередное повышение стоимости минимального набора продуктов питания может произойти в ноябре этого года.

Заметим, что в регионе уже отмечен рост цен на молочную продукцию. В частности, молоко подорожало с начала этого года на 10 рублей — с 82 до 92 рублей, сливочное масло — на 116 рублей (килограмм стоит 982 рубля).

Что касается овощей и зелени, то из-за климатических особенностей региона их стоимость и ранее была выше, чем в среднем по России. В этом году определенную роль на стоимость плодовоовощной продукции сыграла аномальная жара в регионах-производителях, которая привезла к сокращению уровня урожая. Также овощи и фрукты подорожали вследствие роста издержек производства, пишет РБК Тюмень.

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Сегодня в Тюмени килограмм свежей моркови продают за 40 рублей (снижение цены с начала года на 90 копеек), капуста стоит 30,36 рублей (снижение на 2 рубля), картофель — 40 рублей (рост на 13 рублей). Яблоки подорожали на 20 рублей — до 149 рублей, огурцы и томаты продают по 134 и 157 рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожало топливо. За последние три месяца цены на бензин и дизель увеличились от 1 до 5 рублей.

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