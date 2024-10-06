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Posted 6 октября, 06:55

Published 6 октября, 06:55

Modified 6 октября, 06:57

Updated 6 октября, 06:57

Под тюменским поселком строители нашли противотанковые мины. Фото

Под тюменским поселком строители нашли противотанковые мины. Фото

6 октября 2024, 06:55
Фото: Росгвардия
Около трех десятков предметов, похожих на противотанковые мины, обнаружили строители во время проведения работ в районе поселка Новотуринский (Тюменский район).

На место ЧП были вызваны специалисты группы разминирования ОМОН управления Росгвардии. Как выяснилось, опасности находка не представляла.

«Предметы идентифицированы как учебные противотанковые мины со следами сильной коррозии, не представляющие опасности для жизни и здоровью окружающих», — пояснили в пресс-службе Росгвардии.

Макеты боеприпасов передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

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Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени ночью экстренно эвакуировали гостей и персонала отеля Doubletree by Hilton. Причиной тому стало поступившее сообщение о минировании. Позже выяснилось, что оно было ложным.

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