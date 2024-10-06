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Posted 6 октября, 06:32

Published 6 октября, 06:32

Modified 6 октября, 06:34

Updated 6 октября, 06:34

В Тюмени банда подростков терроризирует ЖК на Московском тракте

В ход идут даже ножи: банда подростков терроризирует тюменский ЖК

6 октября 2024, 06:32
Фото: 1MI

В Тюмени банда подростков терроризирует ЖК на Московском тракте

Сюжет
Подростки
По словам горожан, в ЖК «Преображенский» подростки-хулиганы буллят младших по возрасту детей. Причем в ход идут не только словесные угрозы.
«На днях пугали детей ножом, вчера умышленно скинули скейтборд с балкона 2-го этажа на голову ребенка. Школьника с травмами увезли на скорой в больницу», — сообщили очевидцы.
Фото: ЧП Тюмень

По словам местных жителей, по данному факту уже подано заявление в полицию.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили и отметили, что в настоящее время сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будут приняты меры в пределах компетенции», — сообщили в УМВД.
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Заметим, что данная молодежная банда, издевающаяся над детьми ради забавы, уже не первая в Тюмени. В феврале этого года по тюменским пабликам были распространены видеоролики, на которых подростки избивали сверстников и, при этом, снимали все происходящее на камеру.

Видео тогда заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре Тюменской области. Всех драчунов нашли и привлекли к уголовной ответственности по статье «Хулиганство».

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