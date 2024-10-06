В ход идут даже ножи: банда подростков терроризирует тюменский ЖК

Posted 6 октября, 06:32
Published 6 октября, 06:32
Modified 6 октября, 06:34
Updated 6 октября, 06:34
«На днях пугали детей ножом, вчера умышленно скинули скейтборд с балкона 2-го этажа на голову ребенка. Школьника с травмами увезли на скорой в больницу», — сообщили очевидцы.
По словам местных жителей, по данному факту уже подано заявление в полицию.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили и отметили, что в настоящее время сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку.
«Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будут приняты меры в пределах компетенции», — сообщили в УМВД.
Заметим, что данная молодежная банда, издевающаяся над детьми ради забавы, уже не первая в Тюмени. В феврале этого года по тюменским пабликам были распространены видеоролики, на которых подростки избивали сверстников и, при этом, снимали все происходящее на камеру.
Видео тогда заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре Тюменской области. Всех драчунов нашли и привлекли к уголовной ответственности по статье «Хулиганство».