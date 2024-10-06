В ход идут даже ножи: банда подростков терроризирует тюменский ЖК

Заметим, что данная молодежная банда, издевающаяся над детьми ради забавы, уже не первая в Тюмени. В феврале этого года по тюменским пабликам были распространены видеоролики, на которых подростки избивали сверстников и, при этом, снимали все происходящее на камеру.