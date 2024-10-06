Смертельная рыбалка: в ДТП на тюменской трассе погиб пассажир Chevrolet Niva

Posted 6 октября, 06:00
Published 6 октября, 06:00
Modified 6 октября, 06:02
Updated 6 октября, 06:02
По предварительным данным, 83-летнему водителю стало плохо за рулем. В результате аварии он получил травмы, 74-летний пассажир Chevrolet от полученных ранений скончался на месте ДТП до приезда медиков.
По данным Госавтоинспекции, мужчины возвращались домой в Ишим с рыбалки. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что 4 октября днем в Тюмени на перекрестке улиц Западносибирской и Стартовой произошла смертельная авария. В ДТП погибла 85-летняя женщина.