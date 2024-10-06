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Posted 6 октября, 06:00

Published 6 октября, 06:00

Modified 6 октября, 06:02

Updated 6 октября, 06:02

В ДТП на тюменской трассе погиб 74-летний рыбак

Смертельная рыбалка: в ДТП на тюменской трассе погиб пассажир Chevrolet Niva

6 октября 2024, 06:00
Фото: ГАИ ТО

В ДТП на тюменской трассе погиб 74-летний рыбак

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла в субботу вечером в Ишимском районе. На 29-м километре автодороги Ишим — Казанское с проезжей части съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Chevrolet Niva.

По предварительным данным, 83-летнему водителю стало плохо за рулем. В результате аварии он получил травмы, 74-летний пассажир Chevrolet от полученных ранений скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Фото: ГАИ ТО

По данным Госавтоинспекции, мужчины возвращались домой в Ишим с рыбалки. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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