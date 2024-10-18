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Posted 18 октября, 06:04

Published 18 октября, 06:04

Modified 18 октября, 06:06

Updated 18 октября, 06:06

В Тюмени снесут аварийный дом на Индустриальной

Скандальное общежитие на Индустриальной расселят до конца года

18 октября 2024, 06:04
Фото: 1MI

В Тюмени снесут аварийный дом на Индустриальной

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Скандальный аварийный дом на Индустриальной, 47, в Тюмени расселят до конца этого года. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства города.

В настоящее время тюменские власти занимаются подготовкой контракта на проведение работ по оценке имущества. Отчеты с оценочной стоимостью будут подготовлены к 15 декабря 2024 года.

«После предоставления отчетов собственникам частных жилых помещений будут направлены проекты соглашений об их изъятии для муниципальных нужд. Также собственники будут приглашены для ознакомления с результатами оценки имущества», — пояснили РБК Тюмень в департаменте земельных отношений.

Между тем, собственники квартир опасаются, что выкупная стоимость их квартир будет ниже рыночной.

«Сейчас выплачивают кадастровую цену собственнику квартиры. Ни площадь, ни количество прописанных не влияет уже ни на что. Однако по кадастровой стоимости купить что-то аналогичное тому, что было по площади или в районе том же», — отмечают горожане.
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Напомним, дом на Индустриальной, 47, был признан аварийным в январе 2024 года. До этого времени администрация Тюмени считала, что разрушения здания незначительные и не намеревались расселять его жителей. Однако в данную проблему вмешался Следственный комитет и глава СКР Александр Бастрыкин. После многочисленных жалоб и обращений жителей дома на Индустриальной в отношении чиновников мэрии были возбуждены уголовные дела, а дом все-таки признали аварийным.

Ранее «Наш Город» писал, что многодетная семья из Тюмени, чей дом попал под снос в рамках КРТ, пытается добиться от застройщика повышение выкупной стоимости их имущества. За дом площадью 86 квадратных метров и землю площадью более 200 квадратов им предложили всего 4,5 миллиона рублей. На данную денежную сумму в сегодняшних реалиях невозможно приобрести даже однокомнатную квартиру.

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