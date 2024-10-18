Скандальное общежитие на Индустриальной расселят до конца года

Напомним, дом на Индустриальной, 47, был признан аварийным в январе 2024 года. До этого времени администрация Тюмени считала, что разрушения здания незначительные и не намеревались расселять его жителей. Однако в данную проблему вмешался Следственный комитет и глава СКР Александр Бастрыкин. После многочисленных жалоб и обращений жителей дома на Индустриальной в отношении чиновников мэрии были возбуждены уголовные дела, а дом все-таки признали аварийным.