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Posted 12 октября, 08:05

Published 12 октября, 08:05

Modified 12 октября, 08:15

Updated 12 октября, 08:15

В тюменском СНТ произошел серьезный пожар

Взорвалось несколько машин: в тюменском микрорайоне произошел серьезный пожар

12 октября 2024, 08:05
Фото: МЧС ТО

В тюменском СНТ произошел серьезный пожар

ЧП случилось в субботу днем, 12 октября, в СНТ «Березняки». По словам очевидцев, загорелся частный жилой дом.
«В СНТ Березняки сгорел дом. Взорвалось несколько машин с газовым оборудованием, которые хозяин дома ремонтировал на своём участке. Пострадавших нет. Но вся улица осталась без света», — сообщили в социальных сетях тюменцы.
Видео: Новости Тюмени и области.

По информации МЧС по Тюменской области, в настоящее время пожар локализован. Сотрудники ведомства ведут проливку конструкций.

Добавлено в 13:13: Пожар ликвидирован. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 150 квадратных метров. Огонь повредил жилой дом, гараж и три автомобиля.

Фото: МЧС ТО

В тушении огня было задействовано восемь единиц техники и 30 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается.

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Ранее «Наш Город» писал, что 7 октября в пятом часу утра в одной из квартир жилого дома по улице Академика Юрия Осипова в Тобольске произошел пожар, унесший жизни двух человек. По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткое замыкание.

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