Взорвалось несколько машин: в тюменском микрорайоне произошел серьезный пожар

Ранее «Наш Город» писал, что 7 октября в пятом часу утра в одной из квартир жилого дома по улице Академика Юрия Осипова в Тобольске произошел пожар, унесший жизни двух человек. По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткое замыкание.