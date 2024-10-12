Взорвалось несколько машин: в тюменском микрорайоне произошел серьезный пожар

Posted 12 октября, 08:05
Published 12 октября, 08:05
Modified 12 октября, 08:15
Updated 12 октября, 08:15
«В СНТ Березняки сгорел дом. Взорвалось несколько машин с газовым оборудованием, которые хозяин дома ремонтировал на своём участке. Пострадавших нет. Но вся улица осталась без света», — сообщили в социальных сетях тюменцы.
По информации МЧС по Тюменской области, в настоящее время пожар локализован. Сотрудники ведомства ведут проливку конструкций.
Добавлено в 13:13: Пожар ликвидирован. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 150 квадратных метров. Огонь повредил жилой дом, гараж и три автомобиля.
В тушении огня было задействовано восемь единиц техники и 30 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что 7 октября в пятом часу утра в одной из квартир жилого дома по улице Академика Юрия Осипова в Тобольске произошел пожар, унесший жизни двух человек. По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткое замыкание.