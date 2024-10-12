Медики спасли тюменца, которому стало плохо на улице

Posted 12 октября, 07:34
Published 12 октября, 07:34
Modified 12 октября, 07:36
Updated 12 октября, 07:36
В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что вызов поступил в 11:23. Бригада врачей прибыла на место ЧП спустя пять минут.
После осмотра и оказания первой помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу №2. В настоящее время тюменец находится в отделении реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале октября из окна высотки по улице 50 лет Октября выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.