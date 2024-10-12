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Posted 12 октября, 07:34

Published 12 октября, 07:34

Modified 12 октября, 07:36

Updated 12 октября, 07:36

Медики спасли тюменца, которому стало плохо на улице

Медики спасли тюменца, которому стало плохо на улице

12 октября 2024, 07:34
Фото: П Тюмень
Инцидент произошел в пятницу днем в центре города на улице Профсоюзной. По словам очевидцев, мужчина потерял сознание. Неравнодушные прохожие вызвали бригаду скорой помощи.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что вызов поступил в 11:23. Бригада врачей прибыла на место ЧП спустя пять минут.

После осмотра и оказания первой помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу №2. В настоящее время тюменец находится в отделении реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале октября из окна высотки по улице 50 лет Октября выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

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