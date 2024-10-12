Более 200 гаражей снесут в Тюмени ради КРТ. Где именно?

В документах, опубликованных на сайте мэрии, указано, что КРТ будет проведено в два этапа в течение десяти лет. На участке будет снесено более двух сотен гаражей. На их месте появится развитая городская инфраструктура. Застройщик сможет возвести многоэтажные и среднеэтажные дома, паркинги, детсады и школы, площадки для занятия спортом.