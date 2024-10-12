Более 200 гаражей снесут в Тюмени ради КРТ. Где именно?

Posted 12 октября, 06:38
Published 12 октября, 06:38
Modified 14 октября, 08:55
Updated 14 октября, 08:55
В документах, опубликованных на сайте мэрии, указано, что КРТ будет проведено в два этапа в течение десяти лет. На участке будет снесено более двух сотен гаражей. На их месте появится развитая городская инфраструктура. Застройщик сможет возвести многоэтажные и среднеэтажные дома, паркинги, детсады и школы, площадки для занятия спортом.
Начальная стоимость земельного участка в границе Мельникайте — Харьковская — Одесская составляет 2 тысячи 160 рублей. Она аналогична шагу аукциона и сумме задатка. Заявки на участие в торгах будут принимать до 12 ноября 2024 года, торги запланированы на 18 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 4 тысячи рублей выставили земельный участок в районе Мелиораторов — 70 лет Октября. Его площадь составляет 2,2 гектара.