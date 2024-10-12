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Posted 12 октября, 06:38

Published 12 октября, 06:38

Modified 14 октября, 08:55

Updated 14 октября, 08:55

В Тюмени выставили на торги участок под КРТ за 2 тысячи рублей

Более 200 гаражей снесут в Тюмени ради КРТ. Где именно?

12 октября 2024, 06:38
Фото: 1MI

В Тюмени выставили на торги участок под КРТ за 2 тысячи рублей

Сюжет
Касается каждого
Власти Тюмени выставили на торги земельный участок площадью 5,12 гектара в границе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская. Там планируют провести реновацию.

В документах, опубликованных на сайте мэрии, указано, что КРТ будет проведено в два этапа в течение десяти лет. На участке будет снесено более двух сотен гаражей. На их месте появится развитая городская инфраструктура. Застройщик сможет возвести многоэтажные и среднеэтажные дома, паркинги, детсады и школы, площадки для занятия спортом.

Начальная стоимость земельного участка в границе Мельникайте — Харьковская — Одесская составляет 2 тысячи 160 рублей. Она аналогична шагу аукциона и сумме задатка. Заявки на участие в торгах будут принимать до 12 ноября 2024 года, торги запланированы на 18 ноября.

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