Центр Тюмени застроят высотками ради реновации

Posted 8 октября, 08:15
Published 8 октября, 08:15
Modified 8 октября, 08:17
Updated 8 октября, 08:17
«Проектируемая территория в границе улицы Минская, Минская — Киевская. На территории предусмотрены зоны для размещения многоэтажной жилой застройки, озелененные территории общего пользования. Срок — 2028 год», — отмечено в документы.
Известно, что работы будут проведены в четыре этапа. Общая площадь строительства на Минской составит 8,9 тысяч квадратных метров, на улице Смоленской — 24 тысячи «квадратов».
Общая площадь застройки составит 8,9 тысяч квадратных метров на Минской и 24 тысячи на Смоленской. Также в микрорайонах организуют внутриквартальные проезды.
Тендер на застройку участков в рамках КРТ выиграла компания «Мостострой-11». Компания купила землю за 10 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставили на аукцион земельный участок по улице Мелиараторов, предназначенный под КРТ. Начальная цена лота составляет 4 тысячи 59 рублей