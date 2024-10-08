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Posted 8 октября, 08:15

Published 8 октября, 08:15

Modified 8 октября, 08:17

Updated 8 октября, 08:17

В центре Тюмени построят высотки в рамках КРТ

Центр Тюмени застроят высотками ради реновации

8 октября 2024, 08:15
Фото: 1MI

В центре Тюмени построят высотки в рамках КРТ

Сюжет
Строительство
Новые жилые многоэтажные дома возведут к 2028 году в районе улиц Киевской и Смоленской. Данная информация указана постановлении, опубликованном на сайте администрации Тюмени.
«Проектируемая территория в границе улицы Минская, Минская — Киевская. На территории предусмотрены зоны для размещения многоэтажной жилой застройки, озелененные территории общего пользования. Срок — 2028 год», — отмечено в документы.

Известно, что работы будут проведены в четыре этапа. Общая площадь строительства на Минской составит 8,9 тысяч квадратных метров, на улице Смоленской — 24 тысячи «квадратов».

Общая площадь застройки составит 8,9 тысяч квадратных метров на Минской и 24 тысячи на Смоленской. Также в микрорайонах организуют внутриквартальные проезды.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставили на аукцион земельный участок по улице Мелиараторов, предназначенный под КРТ. Начальная цена лота составляет 4 тысячи 59 рублей

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