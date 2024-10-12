Покупатели адаптировались: спрос на новостройки увеличился в Тюмени

По данным аналитиков «Авито Недвижимости», на 15% увеличилось в третьем квартале число выставленных на продажу двухкомнатных квартир в новостройках. Средняя стоимость данного жилья достигла 7,9 миллиона рублей. Что касается однокомнатных квартир, то уровень предложения снизился на 5%, при этом стоимость увеличилась до 5,9 миллиона рублей.