Покупатели адаптировались: спрос на новостройки увеличился в Тюмени

Posted 12 октября, 06:02
Published 12 октября, 06:02
Modified 12 октября, 06:04
Updated 12 октября, 06:04
По данным аналитиков «Авито Недвижимости», на 15% увеличилось в третьем квартале число выставленных на продажу двухкомнатных квартир в новостройках. Средняя стоимость данного жилья достигла 7,9 миллиона рублей. Что касается однокомнатных квартир, то уровень предложения снизился на 5%, при этом стоимость увеличилась до 5,9 миллиона рублей.
«Третий квартал стал первым после окончания программы массовой льготной ипотеки. В июле мы наблюдали локальный минимум спроса, а в августе и сентябре увидели небольшое оживление. Жилищный вопрос из жизни россиян никуда не делся, поэтому люди стараются решить его в изменившихся новых условиях. Покупатели адаптируются к действующим адресным программам», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Ранее «Наш Город» писал, что глава федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил о том, что в ближайшем будущем стоимость недвижимости может существенно снизиться. Это произойдет из-за недостачи финансовых средств, заложенных на субсидирование ипотечных программ.