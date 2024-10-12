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Posted 12 октября, 06:02

Published 12 октября, 06:02

Modified 12 октября, 06:04

Updated 12 октября, 06:04

Спрос на новостройки увеличился в Тюмени

Покупатели адаптировались: спрос на новостройки увеличился в Тюмени

12 октября 2024, 06:02
Фото: 1MI

Спрос на новостройки увеличился в Тюмени

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Недвижимость
За последние три месяца интерес к недвижимости на первичном рынке возрос на 6%. При этом наибольший интерес покупатели проявляли к трехкомнатным квартирам — рост спроса составил 12%, предложения — 22%, средняя стоимость 9,8 миллиона рублей.

По данным аналитиков «Авито Недвижимости», на 15% увеличилось в третьем квартале число выставленных на продажу двухкомнатных квартир в новостройках. Средняя стоимость данного жилья достигла 7,9 миллиона рублей. Что касается однокомнатных квартир, то уровень предложения снизился на 5%, при этом стоимость увеличилась до 5,9 миллиона рублей.

«Третий квартал стал первым после окончания программы массовой льготной ипотеки. В июле мы наблюдали локальный минимум спроса, а в августе и сентябре увидели небольшое оживление. Жилищный вопрос из жизни россиян никуда не делся, поэтому люди стараются решить его в изменившихся новых условиях. Покупатели адаптируются к действующим адресным программам», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
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Ранее «Наш Город» писал, что глава федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил о том, что в ближайшем будущем стоимость недвижимости может существенно снизиться. Это произойдет из-за недостачи финансовых средств, заложенных на субсидирование ипотечных программ.

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