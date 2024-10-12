Бастрыкина заинтересовал посетитель бургерной в Тюмени, кинувший поднос в сотрудника

Posted 12 октября, 05:15
Published 12 октября, 05:15
Modified 13 октября, 08:32
Updated 13 октября, 08:32
Глава ведомства поручил тюменским следователям провести по данному факту проверку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Напомним, инцидент произошел на днях в ТРЦ «Панама» и попал на камеры видеонаблюдения. На видеоролике видно, как раздосадованный клиент возмущается тем, что ему подали бургер со свининой и бросает поднос с тем самым бургером в сотрудника заведения.
Заметим, что в меню заведения бургеры с котлетами из свинины отсутствуют — представлены лишь блюда из говядины, курицы и фалафеля. Однако в некоторых из них присутствует бекон — это прописано в составе блюд.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские рестораторы назвали самые популярные блюда итальянской и японской кухни у жителей областной столицы. В число фаворитов вошли ролл «Филадельфия», паста «Карбонара» и салат «Цезарь».