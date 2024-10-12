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Posted 12 октября, 05:15

Published 12 октября, 05:15

Modified 13 октября, 08:32

Updated 13 октября, 08:32

Неадекватным посетителем тюменской бургерной заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкина заинтересовал посетитель бургерной в Тюмени, кинувший поднос в сотрудника

12 октября 2024, 05:15
Фото: 1MI

Неадекватным посетителем тюменской бургерной заинтересовался Бастрыкин

Сюжет
Конфликт
Конфликтом в одной из бургерных Тюмени, произошедший между клиентом и сотрудником заведения, заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава ведомства поручил тюменским следователям провести по данному факту проверку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, инцидент произошел на днях в ТРЦ «Панама» и попал на камеры видеонаблюдения. На видеоролике видно, как раздосадованный клиент возмущается тем, что ему подали бургер со свининой и бросает поднос с тем самым бургером в сотрудника заведения.

Заметим, что в меню заведения бургеры с котлетами из свинины отсутствуют — представлены лишь блюда из говядины, курицы и фалафеля. Однако в некоторых из них присутствует бекон — это прописано в составе блюд.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские рестораторы назвали самые популярные блюда итальянской и японской кухни у жителей областной столицы. В число фаворитов вошли ролл «Филадельфия», паста «Карбонара» и салат «Цезарь».

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