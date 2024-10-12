Бастрыкина заинтересовал посетитель бургерной в Тюмени, кинувший поднос в сотрудника

Напомним, инцидент произошел на днях в ТРЦ «Панама» и попал на камеры видеонаблюдения. На видеоролике видно, как раздосадованный клиент возмущается тем, что ему подали бургер со свининой и бросает поднос с тем самым бургером в сотрудника заведения.