Такого не было более 20 лет: в Тюмени за сутки выпало рекордное количество снега

Posted 11 октября, 06:13
Published 11 октября, 06:13
Modified 11 октября, 06:15
Updated 11 октября, 06:15
«Последний раз 11 октября в Тюмени снежный покров фиксировался в 2002 году, хотя были и более ранние снегопады. Например, 4 октября 2017 года высота покрова была 4 сантиметра. В Ялуторовске сейчас высота снега 9 сантиметров, а в Ишиме 7 сантиметров», — пояснил метеоролог.
Напомним, снегопад на юг Тюменской области принес циклон «Кассандра». По прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, предзимний период в областной столице задержится, минимум, на неделю. Правда, первый выпавший снег все-таки растает — к концу следующей недели ожидается повышение температуры воздуха до +7…+8.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени дорожные службы продолжают устранять последствия вчерашнего снегопада. На дорогах города работают более 300 единиц техники.