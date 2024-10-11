Такого не было более 20 лет: в Тюмени за сутки выпало рекордное количество снега

В Тюмени за сутки выпало рекордное количество снега

Сюжет Снег

Утром в пятницу, 11 октября, городская метеостанция зафиксировала высоту снежного покрова в 9 сантиметров. По словам синоптика проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, для начала второй декады октября это существенный показатель.