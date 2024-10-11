nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 06:13

Published 11 октября, 06:13

Modified 11 октября, 06:15

Updated 11 октября, 06:15

В Тюмени за сутки выпало рекордное количество снега

Такого не было более 20 лет: в Тюмени за сутки выпало рекордное количество снега

11 октября 2024, 06:13
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени за сутки выпало рекордное количество снега

Сюжет
Снег
Утром в пятницу, 11 октября, городская метеостанция зафиксировала высоту снежного покрова в 9 сантиметров. По словам синоптика проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, для начала второй декады октября это существенный показатель.
«Последний раз 11 октября в Тюмени снежный покров фиксировался в 2002 году, хотя были и более ранние снегопады. Например, 4 октября 2017 года высота покрова была 4 сантиметра. В Ялуторовске сейчас высота снега 9 сантиметров, а в Ишиме 7 сантиметров», — пояснил метеоролог.

Напомним, снегопад на юг Тюменской области принес циклон «Кассандра». По прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, предзимний период в областной столице задержится, минимум, на неделю. Правда, первый выпавший снег все-таки растает — к концу следующей недели ожидается повышение температуры воздуха до +7…+8.

Ожидается штормовой ветер и гололед: в пятницу в Тюмени будет бушевать непогода
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени дорожные службы продолжают устранять последствия вчерашнего снегопада. На дорогах города работают более 300 единиц техники.

Читайте также:
Больше не привлекает: в Тюменской области стало сложнее найти работуИм нужен дом! Ветераны СВО борются за дома для реабилитации тюменских бойцовПоддельные iPhone 16 начали продавать в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Снег#Снегопад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика