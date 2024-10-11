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Posted 11 октября, 13:41

Published 11 октября, 13:41

Modified 11 октября, 14:36

Updated 11 октября, 14:36

Агрессивный клиент тобольского фастфуда бросил поднос в кассира

Агрессивный клиент тобольского фастфуда бросил поднос в кассира. Видео

11 октября 2024, 13:41
Фото: 1MI

Агрессивный клиент тобольского фастфуда бросил поднос в кассира

Поведение посетителя вызывает ряд вопросов, парень отделался легким испугом.

Неприятный инцидент между клиентом и продавцом произошел в заведении быстрого питания «Тесла Бургер» торгового центра «Панама» в Тобольске. Видеозапись с камеры наблюдения разместили в сообществе Вконтакте «Паблик Тюмени».

Посетитель общепита подошел с едой и агрессивно бросил поднос в продавца-кассира.

«Я тебе нормально сказал, с говядиной сделай», — зло сказал он перед тем, как уйти.

Что произошло между участниками конфликта доподлинно непонятно.

Видео: Сообщество Вконтакте «Паблик Тюмень».

Подписчики паблика сразу же принялись обсуждать причины такого поведения посетителя.

«Отведал свинины похоже. Что теперь будет…», — пишет Андрей Монингер.

Большинство в этом эпизоде стали на сторону кассира, но некоторые отметили и пассивное поведение «пострадавшего».

«Продавец должен при нападениях вызывать охрану или полицию, а не тупить как пробка, совершено правонарушение по квалификации мелкое хулиганство, храброму спортсмену с гор в таком случае минус в биографию, но он ушёл победителем в ситуации, ему это позволили общепит…», — «популярно» объяснил Евгений Оловянников.
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