Агрессивный клиент тобольского фастфуда бросил поднос в кассира. Видео

Posted 11 октября, 13:41
Published 11 октября, 13:41
Modified 11 октября, 14:36
Updated 11 октября, 14:36
Неприятный инцидент между клиентом и продавцом произошел в заведении быстрого питания «Тесла Бургер» торгового центра «Панама» в Тобольске. Видеозапись с камеры наблюдения разместили в сообществе Вконтакте «Паблик Тюмени».
Посетитель общепита подошел с едой и агрессивно бросил поднос в продавца-кассира.
«Я тебе нормально сказал, с говядиной сделай», — зло сказал он перед тем, как уйти.
Что произошло между участниками конфликта доподлинно непонятно.
Подписчики паблика сразу же принялись обсуждать причины такого поведения посетителя.
«Отведал свинины похоже. Что теперь будет…», — пишет Андрей Монингер.
Большинство в этом эпизоде стали на сторону кассира, но некоторые отметили и пассивное поведение «пострадавшего».
«Продавец должен при нападениях вызывать охрану или полицию, а не тупить как пробка, совершено правонарушение по квалификации мелкое хулиганство, храброму спортсмену с гор в таком случае минус в биографию, но он ушёл победителем в ситуации, ему это позволили общепит…», — «популярно» объяснил Евгений Оловянников.
Ранее мы писали, что тюменцы принялись крушить электросамокаты перед завершением сезона. Чаще всего случаи вандализма встречаются в заречной части города.