Молоток войны. Как имамы-вербовщики повлияли на межнациональную обстановку в Тюмени?

Posted 2 октября, 04:38
Published 2 октября, 04:38
Modified 2 октября, 04:40
Updated 2 октября, 04:40
Двух тюменских имамов в начале августа задержали сотрудники ФСБ. Выяснилось, что они склоняли жителей региона к спонсированию террористической организации, запрещенной на территории страны, а также вербовали боевиков и направляли их в Сирию. По данным местных силовиков, имамам в период с 2015 года удалось завербовать 19 человек.
До этого стычки между представителями разных национальностей и вероисповеданий были единичными и не носили криминального характера. Так, за месяц до ареста имамов, к одной из мечетей подбросили останки свиньи. Однако работники молитвенного дома к этому отнеслись достаточно спокойно, отметив, что они не хотят «помогать больным людям, которые хотят прославиться».
Однако после августа обстановка изменилась. 30 сентября недоброжелатель, желающий отомстить за арестованных имамов, напал на главного муфтия Тюменской области Зинната Садыкова с молотком и слезоточивым газом. Благо нападение удалось отразить и нападавшего скрутили и передали правоохранителям, а муфтию понадобилась помощь врачей лишь для того, чтобы промыть глаза, серьезных травм он не получил. Позже нападавший сам заявил о том, что пришел мстить за арест имамов.
Зиннат Садыков отмечает, что такие люди — приверженцы радикальных, чуждых для российских мусульман течений. Он также выступал с осуждением радикальных течений при аресте имамов.
Пока правоохранители разбираются в произошедшем, многие тюменцы успели заметить, что на улице появились патрули «Русской общины». В некоторых случаях представители организации реагируют на жалобы, касающиеся хулиганов, или патрулируют парки для соблюдения порядка, где находят закладчиков, которых позже передают правоохранителям.
Также, как рассказали представители «общины», в городе уже стартовала операция «НЕЛЕГАЛ», организованная совместно Русской общиной города и сотрудниками полиции. На улицах Тюмени проводятся массовые проверки документов с целью выявления нарушителей миграционного законодательства. Сообщается, что главная цель мероприятия — обеспечить безопасность и поддержание порядка в городе.
Также в конце сентября сторонников движения «Северный человек» организовали несанкционированный митинг. Русские националисты прошли от Знаменского кафедрального собора по центральным улицам города.
«Эта встреча стала прекрасным способом дать понять общественности, что мы не просто группа людей в сети, а жители города с активной гражданской позицией, готовых к здоровому проявлению своих интересов и убеждений», — сообщили организаторы акции.
Отметим, что представители «Русской Общины» и «Северного человека» ни раз подчеркивали, что они выступают за обсуждение проблем и их решение законным и рациональным путем.
«Представители нашей организации не являются „борцами с мигрантами“ или противниками представителей иных национальностей», — подчеркнули представители «Русской Общины» в беседе с «Нашим городом».
Вместе с тем и в Духовном управлении мусульман призывают к порядку.
«Обращаемся к единоверцам с призывом сохранять рассудительность и правопорядок, не совершать противоправных действий и не допускать смуты в среде мусульман», — отметили в управлении.
Вместе с тем происходят и более мелкие случаи, связанные с мигрантами, однако и их специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев относит к сформировавшемуся конфликту.
«По внутренним порядкам считается, что ответственность за мигрантов несет в том числе диаспора, а если человек придерживается ислама, то и местное духовное управление. Дело в том, что они действительно оказывают особое влияние в среде единоверцев и представителей своих национальностей. Впрочем, как и аналогичные организации для русскоговорящих и православных», — отметил Ковалев в разговоре с «Нашим городом».
Он отмечает, что сейчас стороны выбрали правильную политику с акцентом на призывы к отказу от радикальных действий, однако не для всех они могут быть эффективными. К тому же с учетом того, что в регионе были выявлены представители деструктивных объединений, к вопросу стоит отнестись особенно внимательно, так как у любого течения есть последователи, об этом говорит политолог Максим Дерябин.
«Важно разделять агрессивных националистов и тех, кто борется за безопасность, приверженцев ваххабизма от мирных мусульман. С деструктивным проявлением нужно бороться, но это работа правоохранителей. Задача тех, на чьи плечи легла ответственность за происходящее, высказываться о недопустимости разжигания конфликта», — рассказал «Нашему городу» эксперт.
Специалисты убеждены в том, что также необходимо открытое взаимодействие лидеров национальных и религиозных течений, что могло бы укрепить межнациональную обстановку и открыто обозначить отсутствие конфликта.
Однако пока неизвестно, удастся ли этого достигнуть, так как проблема характерна и для других регионов страны. В частности недавно, Исламовед Роман Силантьев счел Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман опасными для общества и «криминализированными» и потребовал их запрета. Хотя, по словам Ковалева, запрет может вызвать ряд волнений среди мусульман во всех регионах. А потому пока межнациональные отношения находятся в напряженной ситуации.
Также подчеркнем, что за стабильность в межнациональной обстановке публично выступает губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отмечает, что 83% жителей региона положительно характеризуют состояние отношений между нациями и вероисповеданиями. Вместе с тем политик понимает, что этот показатель динамичен и во многом зависит от внешних факторов.
«Журналисты часто „раздувают“ инциденты, пишут, что виновный в чем-либо человек приезжий, а потом оказывается, что он коренной житель Тюмени. на самом деле нет плохих национальностей — есть плохие люди», — отметил Моор.
Той же позиции придерживается и психоаналитик Роман Черняев, он убежден в том, что необходимо чаще говорить о взаимопонимании и недопустимости радикальных проявлений, что поможет «погасить» возникший конфликт.
«У любого объединения есть лидер и от позиции лидера зависит поведение и настроение его последователей. А потому важно публично высказываться, особенно в периоды информационных вбросов, которые расшатывают обстановку», — сичтает специалист.
Он также уверен в том, что для достижения спокойствия в межнациональной сфере необходимо прийти к взаимодействию лидеров национальных и религиозных объединений.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени задержали местного жителя, который два раза за один день ограбил два разных магазина.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84