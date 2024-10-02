Молоток войны. Как имамы-вербовщики повлияли на межнациональную обстановку в Тюмени?

Он отмечает, что сейчас стороны выбрали правильную политику с акцентом на призывы к отказу от радикальных действий, однако не для всех они могут быть эффективными. К тому же с учетом того, что в регионе были выявлены представители деструктивных объединений, к вопросу стоит отнестись особенно внимательно, так как у любого течения есть последователи, об этом говорит политолог Максим Дерябин.