Тюменцы крушат электросамокаты перед завершением сезона

Posted 7 октября, 14:28
Published 7 октября, 14:28
Modified 7 октября, 14:30
Updated 7 октября, 14:30
Стали учащаться случаи нарочных поломок тюменцами арендных электросамокатов, которые находящихся на улицах города. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, приближенный к правоохранителям.
Важно отметить, что сезон проката электросамокатов уже подходит к концу, уберут мобильные средства транспорта с улиц с наступлением первых холодов.
Источник сообщил, что в ряде микрорайонов Тюмени наблюдается негативное и безответственное отношению к арендной технике. Нередки случаи, когда самокаты бросают в канавы или разбрасывают их на парковках.
«То есть, горожане сознательно наносят СИМ (средствам индивидуальной мобильности — прим.) ущерб. Хотя за это можно понести серьезную ответственность», — подчеркнул он.
При этом чаще остальных электросамокатам наносят вред в заречной части города, в удалении от центра. Правоохранители еще не давали официальных комментариев относительно обсуждаемой проблемы.
Отметим, на минувшей неделе стало известно, что с улиц Тюмени начали убирать электросамокаты. Все самокаты будут отправлены на склады, поврежденные СИМы проверят и отремонтируют.