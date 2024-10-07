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Posted 7 октября, 14:28

Published 7 октября, 14:28

Modified 7 октября, 14:30

Updated 7 октября, 14:30

Тюменцы крушат электросамокаты перед завершением сезона

Тюменцы крушат электросамокаты перед завершением сезона

7 октября 2024, 14:28
Фото: 1MI
Скачек количества инцидентов произошел перед концом сезона прокатов. Чаще всего случаи вандализма встречаются в заречной части города.

Стали учащаться случаи нарочных поломок тюменцами арендных электросамокатов, которые находящихся на улицах города. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, приближенный к правоохранителям.

Важно отметить, что сезон проката электросамокатов уже подходит к концу, уберут мобильные средства транспорта с улиц с наступлением первых холодов.

Источник сообщил, что в ряде микрорайонов Тюмени наблюдается негативное и безответственное отношению к арендной технике. Нередки случаи, когда самокаты бросают в канавы или разбрасывают их на парковках.

«То есть, горожане сознательно наносят СИМ (средствам индивидуальной мобильности — прим.) ущерб. Хотя за это можно понести серьезную ответственность», — подчеркнул он.

При этом чаще остальных электросамокатам наносят вред в заречной части города, в удалении от центра. Правоохранители еще не давали официальных комментариев относительно обсуждаемой проблемы.

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Отметим, на минувшей неделе стало известно, что с улиц Тюмени начали убирать электросамокаты. Все самокаты будут отправлены на склады, поврежденные СИМы проверят и отремонтируют.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Вандализм#Электросамокаты
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