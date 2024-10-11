Доступны новые функции: тюменские эскортницы на 30% подняли цены, но делают скидки

Posted 11 октября, 08:38
Published 11 октября, 08:38
Modified 11 октября, 08:40
Updated 11 октября, 08:40
Источник редакции, знакомый с ситуацией, рассказал, что тюменские эскортницы «повысили свою квалификацию» и теперь их услуги будут стоить дороже. К тому же в регионе скоро будет проходить ряд крупных мероприятий, на эти даты уже фиксируются запросы на девушек.
«Сотрудницы занимаются изучением иностранных языков, изучают этикет и психологию, чтобы оказание услуг было на высоком уровне. За девушку с навыками придется платить больше. В среднем цены, с учетом пройденных курсов, выросли до 30%», — рассказал инсайдер.
Однако в агентствах действуют и скидки. Они предоставляются именинникам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюменская область начала терять позиции рейтинга перспективности трудоустройства.