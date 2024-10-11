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Posted 11 октября, 08:38

Published 11 октября, 08:38

Modified 11 октября, 08:40

Updated 11 октября, 08:40

Тюменские эскортницы на 30% подняли цены на свои услуги.

Доступны новые функции: тюменские эскортницы на 30% подняли цены, но делают скидки

11 октября 2024, 08:38
Фото: 1MI
Тюменские эскортницы на 30% подняли цены на свои услуги.

Тюменские эскортницы на 30% подняли цены на свои услуги, но делают скидки

На фоне проведенных и грядущих масштабных мероприятий в Тюменской области, местные представительницы экспорт-услуг подняли цены на 30%. Это решение также объясняется тем, что некоторые девочки прошли «апгрейд».

Источник редакции, знакомый с ситуацией, рассказал, что тюменские эскортницы «повысили свою квалификацию» и теперь их услуги будут стоить дороже. К тому же в регионе скоро будет проходить ряд крупных мероприятий, на эти даты уже фиксируются запросы на девушек.

«Сотрудницы занимаются изучением иностранных языков, изучают этикет и психологию, чтобы оказание услуг было на высоком уровне. За девушку с навыками придется платить больше. В среднем цены, с учетом пройденных курсов, выросли до 30%», — рассказал инсайдер.

Однако в агентствах действуют и скидки. Они предоставляются именинникам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюменская область начала терять позиции рейтинга перспективности трудоустройства.

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