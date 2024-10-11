Доступны новые функции: тюменские эскортницы на 30% подняли цены, но делают скидки

Источник редакции, знакомый с ситуацией, рассказал, что тюменские эскортницы «повысили свою квалификацию» и теперь их услуги будут стоить дороже. К тому же в регионе скоро будет проходить ряд крупных мероприятий, на эти даты уже фиксируются запросы на девушек.