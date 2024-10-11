Больше не привлекает: в Тюменской области стало сложнее найти работу

Самый сильный рост продемонстрировала Курская область — регион поднялся сразу на 35 позиций и занял 7 место по перспективности трудоустройства. Это связано в тем, что за последние три месяца в Курской области существенно поднялся уровень предлагаемой зарплаты: с 53 тысяч до 66,8 тысячи рублей. Одновременно с тем увеличилась доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,1% до 2,1%).