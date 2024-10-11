Больше не привлекает: в Тюменской области стало сложнее найти работу

Posted 11 октября, 05:49
Published 11 октября, 05:49
Modified 11 октября, 05:51
Updated 11 октября, 05:51
По данным экспертов, причиной тому стал увеличившийся уровень конкуренции среди соискателей — с 3,7 резюме на вакансию до 4,1. Медиана предлагаемой зарплаты в области составляет в настоящее время 68,7 тысячи рублей, уровень безработицы — 2,4%.
Определенное влияние на потери позиций в рейтинге привлекательности оказало о то, что некоторые российские регионы продемонстрировали наиболее интенсивную положительную динамику.
Самой перспективной по трудоустройству в четвертом квартале 2024 года стали Амурская область, Забайкальский край и Республика Татарстан.
Самый сильный рост продемонстрировала Курская область — регион поднялся сразу на 35 позиций и занял 7 место по перспективности трудоустройства. Это связано в тем, что за последние три месяца в Курской области существенно поднялся уровень предлагаемой зарплаты: с 53 тысяч до 66,8 тысячи рублей. Одновременно с тем увеличилась доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,1% до 2,1%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работодатели повысили заработную плату представителям строительной сферы из-за сложившегося дефицита кадров. Рост составил 3%, средний заработок превысил 100 тысяч рублей.