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Posted 11 октября, 05:49

Published 11 октября, 05:49

Modified 11 октября, 05:51

Updated 11 октября, 05:51

Тюменская область упала в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства

Больше не привлекает: в Тюменской области стало сложнее найти работу

11 октября 2024, 05:49
Фото: 1MI

Тюменская область упала в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства

Тюменская область начала терять позиции рейтинга перспективности трудоустройства. За последние три месяца регион опустился с 39 места до 41. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

По данным экспертов, причиной тому стал увеличившийся уровень конкуренции среди соискателей — с 3,7 резюме на вакансию до 4,1. Медиана предлагаемой зарплаты в области составляет в настоящее время 68,7 тысячи рублей, уровень безработицы — 2,4%.

Определенное влияние на потери позиций в рейтинге привлекательности оказало о то, что некоторые российские регионы продемонстрировали наиболее интенсивную положительную динамику.

Самой перспективной по трудоустройству в четвертом квартале 2024 года стали Амурская область, Забайкальский край и Республика Татарстан.

Самый сильный рост продемонстрировала Курская область — регион поднялся сразу на 35 позиций и занял 7 место по перспективности трудоустройства. Это связано в тем, что за последние три месяца в Курской области существенно поднялся уровень предлагаемой зарплаты: с 53 тысяч до 66,8 тысячи рублей. Одновременно с тем увеличилась доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,1% до 2,1%).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работодатели повысили заработную плату представителям строительной сферы из-за сложившегося дефицита кадров. Рост составил 3%, средний заработок превысил 100 тысяч рублей.

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