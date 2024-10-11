nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 07:26

Published 11 октября, 07:26

Modified 11 октября, 07:28

Updated 11 октября, 07:28

Таксист рассказал о повышении цен и жадности тюменцев.

«Терпите и молитесь за нас»: таксист рассказал о повышении цен и жадности тюменцев

11 октября 2024, 07:26
Фото: 1MI
Таксист рассказал о повышении цен и жадности тюменцев.

Таксист рассказал о повышении цен и жадности тюменцев

Сюжет
Таксист
Тюменцы были шокированы ценами на такси после прошедшего снегопада. От окраины до центра было невозможно доехать дешевле, чем за тысячу рублей. Однако один из водителей, который разгребал завалы снега и клиентов, рассказал, что нужно «переставать ныть» из-за цен и учиться пользоваться сервисами.

Смиритесь со «снежными» ценами

Когда погода портится, таксист сразу понимает, что сейчас цена на поездки вырастут, а тюменцы начнут на это жаловаться. У Рустама Баженова, по его словам, уже дергается глаз, когда он слышит негодование клиента в салоне или читает их в социальных сетях. Водитель уверен, что повышение цен закономерно и помогает регулировать спрос, а тем, для кого такси — это слишком дорого, стоит присмотреться к общественному транспорту.

«Хотите ездить по фиксированной цене — садитесь в автобус. Но у нас же как дела обстоят? Когда начинается непогода, люди решают, что они не хотят ехать на автобусе, и массово начинают заказывать такси, из-за чего кратно растет спрос. Для кого-то поездка оказывается слишком дорогой — они добираются куда надо другим путем, а те, кому необходимо такси, готовы платить. Не из наглости цены повышаются, поймите», — говорит таксист.

Он также указывает, что в плохую погоду значительно меньше водителей выходят на работу, а потому оставшимся работягам приходится разгребать повышенный спрос. Баженов рекомендует клиентам обращать внимание на время ожидания машины и делать соответствующие выводы.

«Если указана высокая цена и ожидание 10-15 минут, это значит, что самый быстрый вариант вас отвезти такой. Это значит, что нет свободного водителя или заканчивающего поездку ближе. Никто не пытается заработать на плохой погоде, мы работаем в тяжелых условиях», — указывает водитель.

Таксист отмечает, что в периоды снегопадов дорожные условия ухудшаются и очень высок риск возникновения аварий, а потому водителям необходимо быть особенно сконцентрированными и ездить неспешно, что отнимает больше времени на каждую поездку.

В Тюмени взлетели цены на такси
Узнать подробнее

Адаптируйтесь к условиям «апокалипсиса»

Рустам Баженов рекомендует тюменцам адаптироваться к ценам и погодным условиям, так как пока у него много претензий и вопросов к горожанам, которые почему-то не могут грамотно использовать сервисы такси и не соблюдают соответствующие правила этикета.

«Мы в последние дни в состоянии апокалипсиса: снег, лед, тачки бьются… И водители к этим условиям адаптируются. Но пассажиры почему-то не хотят. Начинают звонить, спрашивать, могу ли я ехать быстрее, торопят меня с заднего сидения, отвлекают разговорами по видеосвязи без наушников и так далее. Пожалуйста, позаботьтесь о водителе и нашей с вами безопасности. Я могу ехать быстрее, но мы с вами потом можем начать ездить на инвалидных креслах», — указывает таксист.

Также он говорит о том, что сотрудники офисов, которым необходимо ехать в одну сторону, могли бы организоваться и заказать одну машину аж на 4 человек, это бы сократило расходы каждого и снизило бы загруженность сервисов. Однако зачастую люди даже тарифом для совместных поездок пользуются неохотно.

«И получается, что рост спроса вы же сами и организуете. Так что ругаться нужно на погоду, на самих себя, но не на таксистов. За нас вообще молиться нужно, мы на свой страх и риск в такую погоду выезжаем вас возить. Хотя пара дней без работы на доходе не так сильно скажется, скажу я вам», — хвастается водитель.
Бомбилы только для своих. В Тюмени появилось нелегальное такси для мигрантов
Узнать подробнее

Как не бесить таксиста

Помимо молитв, водитель также хотел бы, чтобы к нему и его машине относились с уважением. Он заметил, что многие не знают, как правильно заходить в салон и как общаться с водителем и регулировать маршрут поездки. Он оставил ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы водитель не начал вас ненавидеть.

  • Если вы садитесь в машину, когда на улице снег, отряхните обувь;
  • Обязательно поздоровайтесь с водителем;
  • Закрывайте дверь аккуратно, не нужно ею хлопать;
  • Если ваши планы изменились, то сначала скажите об этом водителю, а потом измените маршрут в приложении;
  • Не кричите на водителя, не отвлекайте его разговорами.

Таксист Баженов убежден, что соблюдение этих правил помогут выстроить качественную коммуникацию с водителем и сделают поездку более приятной и безопасной.

Такси «Максим»: почему жители Тюмени предпочитают этот сервис для городских поездок
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцев пытаются пересадить на отечественные автомобили, сделав покупку иномарки максимально невыгодной.

Читайте также:
Водители уволятся, а цены взлетят? Что будет в Тюмени с такси после 1 сентября?Такого не было более 20 лет: в Тюмени за сутки выпало рекордное количество снегаВ Тюмени взлетели цены на такси
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Такси#Таксист#Снег#Снегопад#Служба такси
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика