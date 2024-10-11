«Терпите и молитесь за нас»: таксист рассказал о повышении цен и жадности тюменцев

Когда погода портится, таксист сразу понимает, что сейчас цена на поездки вырастут, а тюменцы начнут на это жаловаться. У Рустама Баженова, по его словам, уже дергается глаз, когда он слышит негодование клиента в салоне или читает их в социальных сетях. Водитель уверен, что повышение цен закономерно и помогает регулировать спрос, а тем, для кого такси — это слишком дорого, стоит присмотреться к общественному транспорту.