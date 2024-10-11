«Терпите и молитесь за нас»: таксист рассказал о повышении цен и жадности тюменцев

Posted 11 октября, 07:26
Published 11 октября, 07:26
Modified 11 октября, 07:28
Updated 11 октября, 07:28
Когда погода портится, таксист сразу понимает, что сейчас цена на поездки вырастут, а тюменцы начнут на это жаловаться. У Рустама Баженова, по его словам, уже дергается глаз, когда он слышит негодование клиента в салоне или читает их в социальных сетях. Водитель уверен, что повышение цен закономерно и помогает регулировать спрос, а тем, для кого такси — это слишком дорого, стоит присмотреться к общественному транспорту.
«Хотите ездить по фиксированной цене — садитесь в автобус. Но у нас же как дела обстоят? Когда начинается непогода, люди решают, что они не хотят ехать на автобусе, и массово начинают заказывать такси, из-за чего кратно растет спрос. Для кого-то поездка оказывается слишком дорогой — они добираются куда надо другим путем, а те, кому необходимо такси, готовы платить. Не из наглости цены повышаются, поймите», — говорит таксист.
Он также указывает, что в плохую погоду значительно меньше водителей выходят на работу, а потому оставшимся работягам приходится разгребать повышенный спрос. Баженов рекомендует клиентам обращать внимание на время ожидания машины и делать соответствующие выводы.
«Если указана высокая цена и ожидание 10-15 минут, это значит, что самый быстрый вариант вас отвезти такой. Это значит, что нет свободного водителя или заканчивающего поездку ближе. Никто не пытается заработать на плохой погоде, мы работаем в тяжелых условиях», — указывает водитель.
Таксист отмечает, что в периоды снегопадов дорожные условия ухудшаются и очень высок риск возникновения аварий, а потому водителям необходимо быть особенно сконцентрированными и ездить неспешно, что отнимает больше времени на каждую поездку.
Рустам Баженов рекомендует тюменцам адаптироваться к ценам и погодным условиям, так как пока у него много претензий и вопросов к горожанам, которые почему-то не могут грамотно использовать сервисы такси и не соблюдают соответствующие правила этикета.
«Мы в последние дни в состоянии апокалипсиса: снег, лед, тачки бьются… И водители к этим условиям адаптируются. Но пассажиры почему-то не хотят. Начинают звонить, спрашивать, могу ли я ехать быстрее, торопят меня с заднего сидения, отвлекают разговорами по видеосвязи без наушников и так далее. Пожалуйста, позаботьтесь о водителе и нашей с вами безопасности. Я могу ехать быстрее, но мы с вами потом можем начать ездить на инвалидных креслах», — указывает таксист.
Также он говорит о том, что сотрудники офисов, которым необходимо ехать в одну сторону, могли бы организоваться и заказать одну машину аж на 4 человек, это бы сократило расходы каждого и снизило бы загруженность сервисов. Однако зачастую люди даже тарифом для совместных поездок пользуются неохотно.
«И получается, что рост спроса вы же сами и организуете. Так что ругаться нужно на погоду, на самих себя, но не на таксистов. За нас вообще молиться нужно, мы на свой страх и риск в такую погоду выезжаем вас возить. Хотя пара дней без работы на доходе не так сильно скажется, скажу я вам», — хвастается водитель.
Помимо молитв, водитель также хотел бы, чтобы к нему и его машине относились с уважением. Он заметил, что многие не знают, как правильно заходить в салон и как общаться с водителем и регулировать маршрут поездки. Он оставил ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы водитель не начал вас ненавидеть.
Таксист Баженов убежден, что соблюдение этих правил помогут выстроить качественную коммуникацию с водителем и сделают поездку более приятной и безопасной.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцев пытаются пересадить на отечественные автомобили, сделав покупку иномарки максимально невыгодной.