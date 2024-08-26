Такси «Максим»: почему жители Тюмени предпочитают этот сервис для городских поездок

Служба «Максим» привлекает клиентов своей прозрачной политикой ценообразования. Перед посадкой в авто клиент информирован о полной стоимости, исключая возможность непредвиденных трат. Цены на 10% ниже, чем у конкурентов. Программы лояльности и акции для постоянных пользователей делают использование ещё более привлекательным.