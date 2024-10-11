В Тюмени взлетели цены на такси

Posted 11 октября, 03:04
Published 11 октября, 03:04
Modified 11 октября, 03:08
Updated 11 октября, 03:08
По словам местных жителей, проезд подорожал, как минимум в два раза.
«Да, спрос утром всегда высокий из-за чего т цены „кусаются“. Но сегодня настоящий рекорд: 1000 рублей за поездку в 25 минут. Хорошо, что офис не находится ещё дальше от дома», — сообщил тюменец.
Читатель уточнил, что обычно за такую утреннюю поездку он тратит не больше 400-600 рублей. Цены на такси тарифа «Комфорт+» приблизились к двум тысячам рублей.
В пресс-службе агрегатора «Яндекс.Go» отметили, что есть разные причины, по которым стоимость поездки может быть увеличена.
«Факторов, из-за которых цена может вырасти, много, основные — количество свободных машин и желающих уехать на такси, расстояние и длительность поездки, дополнительные опции к заказу, платные дороги», — рассказали в сервисе.
Эксперты автомобильной отрасли в разговоре с журналистом «Нашего города» отметили, что высокие цены на такси сегодняшним утром не стали неожиданностью.
«Несмотря на прогноз погоды, тюменские водители не спешили менять летнюю резину на зимнюю. Пассажиры же, решили добираться по своим делам с комфортом, на такси. Это вызвало повышенный спрос, дефицит автомобилей на линии, и, как следствие, высокие цены», — рассказал нашему изданию Станислав Скорченко, владелец местного таксопарка.
Ранее «Наш город» писал, что из-за ухудшения погоды и высокого трафика водители в Тюмени застряли в многокилометровых пробках. Дорожная обстановка, согласно данным 2GIS, оценивалась местами в 10 баллов.