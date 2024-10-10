Счастье АвтоВАЗа и слезы китайцев: тюменцев пытаются пересадить на отечественные авто

Аналитик отмечает, что, на его взгляд, уж слишком сильно сейчас покупателя кренят в сторону российских автомобилей. Помимо выгодных условий кредита, повышают плату и за утильсбор, причем достаточно ощутимо. Так, с 1-го октября плату подняли на 70-85%, а к 1-му января 2025-го года она будет ежегодно индексироваться на 10-20%. Закономерно, с повышением стоимости утильсбора будут расти и стоимость автомобилей.