Счастье АвтоВАЗа и слезы китайцев: тюменцев пытаются пересадить на отечественные авто

Posted 10 октября, 05:12
Published 10 октября, 05:12
Modified 10 октября, 05:34
Updated 10 октября, 05:34
Если оценивать рейтинг самых продаваемых новых автомобилей в России, то на первом месте можно заметить отечественную Lada. Она продается практически в 2 раза чаще, чем обладатель второго места — Haval, на котором, кстати, передвигаются тюменские сотрудники ДПС.
Однако общая доля представителей отечественного автопрома в рейтинге все же существенно ниже, она составляет около 30%. От месяца к месяцу значительного колебания этого показателя не происходит.
Как отмечает аналитик авторынка Сергей Нестеров, указанные данные не совсем отражают покупательский спрос, так как значительная часть продаж осуществляется с применением госпрограммы на покупку автомобиля, которая ориентирует покупателя на отечественные модели.
«У нас российские машины поддерживает всем, чем только можно, только вот почему-то не вкладываются в то, чтобы наши машины на рынке были конкурентноспособны. Сейчас стоимость „китайца“ и нашей машины в эконом-классе примерно одинаковая, но ребята из Поднебесной предлагают нам намного более комфортные автомобили, которые неплохо показали себя», — отмечает эксперт.
Он также говорит о том, что главные преимущества китайских машин — это высокое техническое оснащение даже в минимальной комплектации и премиальный комфорт даже в эконом-моделях. Эти же категории можно назвать слабыми местами российского автопрома.
Аналитик отмечает, что, на его взгляд, уж слишком сильно сейчас покупателя кренят в сторону российских автомобилей. Помимо выгодных условий кредита, повышают плату и за утильсбор, причем достаточно ощутимо. Так, с 1-го октября плату подняли на 70-85%, а к 1-му января 2025-го года она будет ежегодно индексироваться на 10-20%. Закономерно, с повышением стоимости утильсбора будут расти и стоимость автомобилей.
«Мера очевидно направлена на поддержание отечественного производителя, что печально. Автомобилистов чуть ли не насильно уже пытаются пересадить на российские машины, путем создания условий невозможности выбора. Остается только закон ввести с запретом ругать наши машины — для полного фарша», — шутит Нестеров.
На «пользу» рынку отечественных машин играет и высокая ключевая ставка, которая усложнила оформление кредита, который, в свою очередь, является основным способом покупки машины сейчас. Однако российский автомобиль взять можно по госпрограмме.
Как говорит тюменский экономист Иван Вилков, повышение платы за утильсбор — это еще и способ простимулировать внутренних автопроизводителей развиваться и расширяться, значительно нарастить производство, чтобы полностью закрыть имеющийся спрос.
«Но на данный момент мощностей нам не хватает, чтобы в полном объёме обеспечить запросы рынка», — указывает Вилков.
Однако, по словам аналитика Нестерова, не стоит считать, что даже в таких ограниченных условиях российские автомобили останутся единственным вариантом для покупки, ведь у нас есть и вторичный рынок, продажи на котором стабильно растут.
«Да, там цены тоже поднимаются в зависимости от „первички“, но выбор моделей там широк, и, за счет пробега или внешних проблем, купить модель, которая была популярна еще в досанкционные времена, можно по неплохой цене, вполне сравнимой с машинами эконом-класса в салоне.», — говорит Нестеров.
Действительно, данные аналитиков показывают, что 60% всех сделок на вторичном рынке приходится на автомобили старше 12 лет, а более существенный рост продаж отмечается среди легковых автомобилей «возрастом» от 6 до 9 лет. Однако и там лидером продаж пока остаются отечественные автомобили из-за их низкой стоимости. А потому вполне вероятно, что вскоре, с ростом цен на иномарки, отечественные машины заполонят регион.
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