Исследователи выяснили, какие автомобили чаще всего продают на вторичном рынке

Posted 9 октября, 08:19
Published 9 октября, 08:19
Modified 9 октября, 08:19
Updated 9 октября, 08:19
Результаты исследования показали, что продажи относительно новых автомобилей (1 — 3 года) снизились на 25% — с 188,4 тыс. единиц в прошлом году до 141,3 тыс. в текущем, сообщает inkazan.ru. Доля этого сегмента уменьшилась на 1 процентный пункт и составила 3%. Лидером по продажам в данной категории стала Lada (46,8 тыс. авто), далее расположились бренды Chery (11,3 тыс.), Geely (11 тыс.), Haval (8,8 тыс.) и Kia (6,6 тыс.).
Исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова отметила, что российские марки продолжают доминировать на рынке подержанных автомобилей, и в ближайшее время эта тенденция вряд ли изменится. Снижение объемов перепродаж среди автомобилей в возрасте 1 — 3 лет связано с увеличением срока их эксплуатации: машины все больше остаются в одних руках.
В то же время растут перепродажи транспортных средств возрастом 6 — 9 лет. За первые восемь месяцев текущего года их доля на вторичном рынке выросла на 3 процентных пункта, до 18%. Прирост составил 9% в годовом сравнении: с 678,9 тысячи до 737,5 тысячи единиц. Одним из факторов, способствующих такому росту, стало подорожание более новых автомобилей. Основную часть продаж составляют легковые машины старше 10 лет. В течение восьми месяцев в России было реализовано около 3 миллионов таких авто.
Алексей Бочарников, начальник управления «Автокредитование» ВТБ, отметил, что в последнее время срок владения автомобилем увеличился до 5 — 6 лет, что объясняется высокими ценами на новые машины. По этой причине тем автовладельцам, которые считают приобретение нового автомобиля слишком дорогим, расставаться с проверенным и надежным авто не хочется.
Тенденция к увеличению срока владения машиной подтверждается и снижением продаж автомобилей возрастом 4 — 5 лет. За восемь месяцев текущего года было реализовано 274,4 тысячи таких автомобилей, что на 28% меньше по сравнению с прошлым годом (382,7 тысячи единиц). Доля этих машин в структуре вторичного рынка уменьшилась на 2 п. п., до 7%. В сегменте автомобилей с пробегом 10–12 лет доля снизилась до 13%, в то время как среди самых возрастных автомобилей, старше 12 лет, она увеличилась на 5 п. п. и достигла 60%.