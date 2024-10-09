Исследователи выяснили, какие автомобили чаще всего продают на вторичном рынке

Тенденция к увеличению срока владения машиной подтверждается и снижением продаж автомобилей возрастом 4 — 5 лет. За восемь месяцев текущего года было реализовано 274,4 тысячи таких автомобилей, что на 28% меньше по сравнению с прошлым годом (382,7 тысячи единиц). Доля этих машин в структуре вторичного рынка уменьшилась на 2 п. п., до 7%. В сегменте автомобилей с пробегом 10–12 лет доля снизилась до 13%, в то время как среди самых возрастных автомобилей, старше 12 лет, она увеличилась на 5 п. п. и достигла 60%.