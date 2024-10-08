Тюменские полицейские задержали организатора наркомагазина по наводке закладчиков

Правоохранители заметили молодых мужчин, которые прятали что-то в кустах. Когда те увидели полицейских, то решили сбежать, но не смогли. При задержании, в присутствии свидетелей, в автомобиле были обнаружены девять свертков наркотических веществ, а еще один был найден в кармане одного из задержанных.