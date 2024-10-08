Тюменские полицейские задержали организатора наркомагазина по наводке закладчиков

Posted 8 октября, 16:48
Published 8 октября, 16:48
Modified 8 октября, 16:50
Updated 8 октября, 16:50
В деревне Патрушево в Тюменской области два человека были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции по подозрению в распространении наркотических веществ. В отношении них было возбуждено уголовное дело, и им грозит лишение свободы.
Правоохранители заметили молодых мужчин, которые прятали что-то в кустах. Когда те увидели полицейских, то решили сбежать, но не смогли. При задержании, в присутствии свидетелей, в автомобиле были обнаружены девять свертков наркотических веществ, а еще один был найден в кармане одного из задержанных.
«Проведенная экспертиза установила, что в пакетиках находилось наркотическое вещество метилэфедрон, общим весом 10 граммов. Кроме этого, сотрудники УНК УМВД России по Тюменской области обнаружили 9 закладок, сделанных злоумышленниками, также с наркотическим веществом», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Позже по месту жительства закладчиков правоохранительные органы обнаружили еще один пакет с наркотическими веществами, а также весы для расфасовки и материалы для упаковки. Во время опроса, подозреваемые признались, что занимаются распространением запрещенных веществ, сотрудничая с «интернет-магазином».
Запрещенные вещества были распространены путем сбыта в интернет-магазине. Организатор наркомагазина передал задержанным наркотики для проведения незаконной деятельности. В результате оперативных мероприятий полиция арестовала предполагаемого главу преступного сообщества.
По данным следствия, 32-летний житель Тюмени руководил наркомагазином, координировал действия участников, находил источники наркотиков и распределял прибыль. В отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела, за которые им грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время оба молодых человека находятся под стражей.
Напомним, в сентябре сообщалось, что количество наркопреступлений в Тюменской области за восемь месяцев 2024 года снизилось более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков за отчетный период возросла почти на 7%.