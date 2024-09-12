Дилерский центр Toyota в Тюмени выкупил владелец московского маркетплейса

Posted 12 сентября, 04:20
Published 12 сентября, 04:20
Modified 12 сентября, 04:22
Updated 12 сентября, 04:22
Ему принадлежит напрямую 1% «Элит Кар», оставшиеся 99% — через свою компанию «МБ-Авто». Вместе с брендом Toyota новый владелец также получил дилерство китайских марок KAIYI и BAIC. Сделка по продаже состоялась в апреле. Сумма не разглашается.
Представители «Элит Кар» пояснили, что в последние годы тюменский дилер Toyota неоднократно терпел убытки, связанные с санкциями и проблемами в логистике. Однако новый владелец планирует продолжить продажи автомобилей японской марки с использованием своей бизнес-модели и параллельного импорта.
По данным РБК Тюмень, также была продана сервисная компания «Элит Кар Сервис». 80% доли выкупил Азамат Дусанов, «МБ-Авто» принадлежит 20%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени повышение ключевой ставки не оказало влияние на уровень продаж автомобилей — в августе этого года продажи выросли в 1,7 раза.