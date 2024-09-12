Дилерский центр Toyota в Тюмени выкупил владелец московского маркетплейса

Ему принадлежит напрямую 1% «Элит Кар», оставшиеся 99% — через свою компанию «МБ-Авто». Вместе с брендом Toyota новый владелец также получил дилерство китайских марок KAIYI и BAIC. Сделка по продаже состоялась в апреле. Сумма не разглашается.