Рост зарплат, пенсий и удорожание авто: какие нововведения ждут тюменцев с 1 октября?

С 1 октября стартует осенний призыв, который продлится до конца декабря. После расширения возрастных категорий для мужчин, которых призывают на срочную службу, повестки будут рассылаться мужчинам в возрасте от 18 до 30 лет. Также призыву подлежат те, кто достиг 27-летнего возраста после 31 декабря 2023 года и не получил военный билет. Исключение касается тех, кто на законных основаниях имеет право на получение отсрочки.