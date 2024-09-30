Рост зарплат, пенсий и удорожание авто: какие нововведения ждут тюменцев с 1 октября?

Posted 30 сентября, 05:23
Published 30 сентября, 05:23
Modified 30 сентября, 05:25
Updated 30 сентября, 05:25
С 1 числа запланировано повышение зарплат на 5,1% для государственных служащих, работников (гражданских) военных частей и для тех, кто трудоустроен в федеральных органах, которые приравниваются к военной службе. Это решение было принято правительством Российской Федерации и касается бюджетников.
Также стоит учитывать, что повышение коснется окладов или премий указанных категорий работников, а индексация затронет тех, кто получает заработную плату из федерального бюджета, а не из регионального. Так, будут проиндексированы зарплаты сотрудников МВД, тружеников системы образования, работников воинских частей, больниц и т. д.
Стоит отметить, что руководству коммерческих компаний предоставлено право самостоятельно определять процент и сроки индексации. Однако важно соблюдать строгое правило — коэффициент повышения заработной платы не может быть ниже темпа роста потребительских цен, иначе это будет считаться нарушением.
С 1 октября пенсионеры, которые отпраздновали 80-летие в сентябре, будут получать двойные выплаты. Индексация пенсии граждан происходит автоматически, поэтому гражданам не нужно обращаться в Социальный фонд Российской Федерации. Аналогичным образом пенсии граждан, достигших 80-ти лет индексируются каждый месяц, в случае, если этот возраст был достигнут в прошедшем месяце.
Однако вырастут пенсии не только у тех, кто попадает под индексацию по возрасту. Еще летом президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении выплат бывшим военнослужащим на 5,1%. Он начнет действовать с 1-го октября. В итоге получатели военных пенсий смогут получать 89,83% от зарплаты. Отметим, что сейчас средняя пенсия бывших военных в России выходит около 41 000 рублей.
Индексация не коснется сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН и противопожарных служб.
С 1 октября будут действовать новые стандарты оформления договоров ОСАГО и документации о дорожно-транспортных происшествиях. В новых полисах ОСАГО появятся QR-коды, которые позволят перейти на сайт страхового оператора АИС и на портал «Госуслуги Авто». QR-коды также будут размещены на бланках для уведомления о ДТП. Эти изменения регламентированы «Правилами ОСАГО», которые вступают в силу с 1 октября.
Договоры ОСАГО, оформленные до 1 октября, продолжат действовать в прежнем виде, меняется лишь форма подачи извещений о ДТП, они теперь будут выглядеть иначе и заполнять их будут по-новому для удобства реализации обновленных стандартов. Благодаря этому можно оперативно оформить ДТП и податься на возмещение ущерба без похода в страховую компанию и ожидания в очередях.
Эти два фактора неразрывно связаны. С октября на как автомобили, произведенные в России, так на ввозимые из-за рубежа, вырастет утильсбор. А значит и юрлица, планирующие импорт автомобилей в Россию, должны будут учесть новую сумму сбора, закономерно вырастет и итоговая цена.
Сбор увеличат на 70-85 процентов, с последующим ежегодным повышением на 10-20 процентов до 2030 года. Формула расчёта утилизационного сбора довольно проста: необходимо умножить базовую ставку на обновленный коэффициент. При этом базовая ставка остается без изменений.
С 1 октября стартует осенний призыв, который продлится до конца декабря. После расширения возрастных категорий для мужчин, которых призывают на срочную службу, повестки будут рассылаться мужчинам в возрасте от 18 до 30 лет. Также призыву подлежат те, кто достиг 27-летнего возраста после 31 декабря 2023 года и не получил военный билет. Исключение касается тех, кто на законных основаниях имеет право на получение отсрочки.
Стоит отметить, что в ряде регионов уже стартует нововведение по выдаче электронных повесток, однако в Тюменской области их пока будут получать «по старинке» с использованием бумажных носителей. Если же внедрение электронного формата пройдет удачно, то к следующему призыву и Тюменская область может войти в список регионов, где будет реализовываться подобный формат.
С 1 октября по всей стране начнётся выдача электронных удостоверений для многодетных семей. Это нововведение значительно упростит процесс получения льгот, так как будет достаточно подтвердить свои права с помощью QR-кода.
Удостоверения получат все семьи, внесённые в единый реестр многодетных. На данный момент в этом реестре зарегистрировано около 1,4 миллиона семей.
Цель этих изменений — усилить меры социальной поддержки, а также ускорить и упростить процесс получения льгот с помощью смартфонов.
С октября текущего года Центральный банк России вводит более строгие ограничения на выдачу необеспеченных кредитов и займов. Эти меры направлены на то, чтобы сделать заёмные средства менее доступными для граждан с высоким уровнем долговой нагрузки, превышающим 50%.
С октября текущего года список товаров, которые необходимо маркировать в обязательном порядке, будет расширен. С учетом нововведений, в него войдут:
На упаковках перечисленных товаров будет размещаться QR-код, который предоставит покупателю важную информацию о том, когда товар был произведен и кем. Этот код поможет убедиться в том, что продукция качественная и безопасна для употребления. Для того, чтобы воспользоваться новым форматом маркировки понадобится только мобильный телефон.
С октября текущего года данные Росреестра также будут передаваться в налоговую инспекцию. В частности Росреестр будет сообщать данные о недвижимости и сделках с ней. Для этого в систему добавили раздел о регистрации соответствующих договоров.
С 1 октября на молочный жир, который относится к категории социально значимых товаров, будет применяться сниженная ставка НДС в размере 10% вместо прежней 20%. А потому не исключено, что атким образом удастся сдержать рост цен на молочную продукцию.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области в октябре также поднимут оплату детского сада.
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