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Posted 1 октября, 07:47

Published 1 октября, 07:47

Modified 1 октября, 07:49

Updated 1 октября, 07:49

В Тюмени рядом с Рощино построят ТРЦ музей ретро-автомобилей

Музей ретро-автомобилей и спортцентр с бассейном появятся в Тюмени

1 октября 2024, 07:47
Фото: 1MI

В Тюмени рядом с Рощино построят ТРЦ музей ретро-автомобилей

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Строительство
Администрация Тюмени утвердила изменения проекта планировки территории микрорайона Новорощинский. Документ опубликован на сайте мэрии города.

Согласно утвержденному проекту планировки, в районе улиц Владимира Полякова и Якова Коровина построят торговый комплекс, спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном, детский сад на 280 мест, школу искусств на 200 мест, общеобразовательное учреждение на 1500 учеников. Кроме того, там появятся музей ретро-автомобилей площадью 3,4 тысячи квадратных метров, магазины и кафе.

Все работы будут проведены в два этапа. На первом возведут ретромузей, кафе и магазины — к 2029 году, на втором, к 2035 году, остальные объекты.

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Также на улице Владимира Полякова к 2025 году возведут новый коттеджный поселок.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти выставили на продажу землю площадью 1,08 гектара в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, улицы Щербакова. Начальная цена лота составляет менее 4 тысяч рублей, сумма задатка для участия в торгах — 20 тысяч рублей.

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