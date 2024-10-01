Музей ретро-автомобилей и спортцентр с бассейном появятся в Тюмени

Posted 1 октября, 07:47
Published 1 октября, 07:47
Modified 1 октября, 07:49
Updated 1 октября, 07:49
Согласно утвержденному проекту планировки, в районе улиц Владимира Полякова и Якова Коровина построят торговый комплекс, спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном, детский сад на 280 мест, школу искусств на 200 мест, общеобразовательное учреждение на 1500 учеников. Кроме того, там появятся музей ретро-автомобилей площадью 3,4 тысячи квадратных метров, магазины и кафе.
Все работы будут проведены в два этапа. На первом возведут ретромузей, кафе и магазины — к 2029 году, на втором, к 2035 году, остальные объекты.
Также на улице Владимира Полякова к 2025 году возведут новый коттеджный поселок.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти выставили на продажу землю площадью 1,08 гектара в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, улицы Щербакова. Начальная цена лота составляет менее 4 тысяч рублей, сумма задатка для участия в торгах — 20 тысяч рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84