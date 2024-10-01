Музей ретро-автомобилей и спортцентр с бассейном появятся в Тюмени

Согласно утвержденному проекту планировки, в районе улиц Владимира Полякова и Якова Коровина построят торговый комплекс, спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном, детский сад на 280 мест, школу искусств на 200 мест, общеобразовательное учреждение на 1500 учеников. Кроме того, там появятся музей ретро-автомобилей площадью 3,4 тысячи квадратных метров, магазины и кафе.