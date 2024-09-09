nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Тюмень привезли новые китайские автомобили российской сборки

В Тюмень привезли новые китайские автомобили российской сборки

9 сентября 2024, 08:23
Фото: 1MI
В Тюмень привезли новые китайские автомобили российской сборки
В Тюмени открываются новые автосалоны китайских марок BAIC и KAIYI. Бюджетные марки из Поднебесной могут вытеснить отечественные автомобили из числа лидеров по продажам.

В холдинговой компании «Дина» «Нашему городу» рассказали, что в автосалоны марок BAIC и KAIYI уже готовы принять покупателей. К тому же марки отличаются достаточно невысокой ценой и в линейке представлены, как седаны, так и кроссоверы.

«На данный момент в автосалонах представлен весь модельный ряд. Седаны от 1 699 000 рублей. Кроссоверы от 2 300 000 рублей. А также в марке BAIC представлен рамный внедорожник на дизельном двигателе от 4 400 000 рублей», — рассказали редакции в дилерском центре.

Отметим, что марка KAIYI является суббрендом CHERY. А BAIC — это китайский государственный концерн. После введения санкций, с 2022 года автомобили этих марок производятся на российском заводе «Автотор» в Калининграде.

Как отмечает автоаналитик Сергей Нестеров, эти машины могут стать для тюменцев более привлекательными, нежели автомобили отечественных марок.

«Вообще у марок были проблемы с продажами в России — они меркли на фоне других предложений из того же Китая. Однако ценовая доступность и вполне достойная начинка делают автомобиль привлекательным для покупки, особенно на фоне отечественных машин. Есть предпосылки к тому, что они к концу года могут занять существенный пласт рынка», — говорит специалист.

Отметим, что по итогам второго квартала 2024 года лидерство по продажам удерживают отечественные марки. Однако по итогам прошлого года лидерами были китайские автомобили.

Владелец обанкротившегося автодилера открыл новый салон в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в августе продажи автомобилей в областной столице выросли в 1,7 раза.

Читайте также:
В Тюмени вырос спрос на российские седаныВ Тюмени вырастет предельная плата за техосмотрВ Тюмени парализовано движение на улице Запольной
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Китай#Авто-Дина#Авто#Стоимость авто
Подпишитесь
Бесконечные «кошки-мышки»! Можно ли победить стихийную торговлю в Тюмени?
Сегодня, 05:56
Медики рассказали, от каких видов онкозаболеваний чаще всего умирают тюменцы
6 сентября, 03:45
Новый iPhone 16: характеристики, цены и появление на тюменском рынке
Сегодня, 07:09
Цены на обогреватели в Тюмени осенью могут вырасти в 5-6 раз
Сегодня, 05:28
Молодой боец СВО из Тобольска погиб в ДНР
Сегодня, 10:45