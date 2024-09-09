В Тюмень привезли новые китайские автомобили российской сборки

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В холдинговой компании «Дина» «Нашему городу» рассказали, что в автосалоны марок BAIC и KAIYI уже готовы принять покупателей. К тому же марки отличаются достаточно невысокой ценой и в линейке представлены, как седаны, так и кроссоверы.
«На данный момент в автосалонах представлен весь модельный ряд. Седаны от 1 699 000 рублей. Кроссоверы от 2 300 000 рублей. А также в марке BAIC представлен рамный внедорожник на дизельном двигателе от 4 400 000 рублей», — рассказали редакции в дилерском центре.
Отметим, что марка KAIYI является суббрендом CHERY. А BAIC — это китайский государственный концерн. После введения санкций, с 2022 года автомобили этих марок производятся на российском заводе «Автотор» в Калининграде.
Как отмечает автоаналитик Сергей Нестеров, эти машины могут стать для тюменцев более привлекательными, нежели автомобили отечественных марок.
«Вообще у марок были проблемы с продажами в России — они меркли на фоне других предложений из того же Китая. Однако ценовая доступность и вполне достойная начинка делают автомобиль привлекательным для покупки, особенно на фоне отечественных машин. Есть предпосылки к тому, что они к концу года могут занять существенный пласт рынка», — говорит специалист.
Отметим, что по итогам второго квартала 2024 года лидерство по продажам удерживают отечественные марки. Однако по итогам прошлого года лидерами были китайские автомобили.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в августе продажи автомобилей в областной столице выросли в 1,7 раза.