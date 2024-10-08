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Posted 8 октября, 03:44

Published 8 октября, 03:44

Modified 8 октября, 03:46

Updated 8 октября, 03:46

В Тюмени цены на услуги шиномонтажа повысятся на 10%

Сколько стоит в Тюмени переобуть автомобиль?

8 октября 2024, 03:44
Фото: 1MI

В Тюмени цены на услуги шиномонтажа повысятся на 10%

Стоимость услуг шиномонтажа повысится к середине октября в Тюмени примерно на 10%. Об этом предупреждают сотрудники городских станций техобслуживания.

По словам представителей СТО, если сегодня минимальна стоимость замены всех колес автомобиля стоит 2,3 тысячи рублей, то через неделю она возрастет на 200-300 рублей и более. Не исключено, что минимальная цена замены летних шин на зимние будет доходить до 3 тысяч рублей, пишет Ура.Ру.

По словам сотрудников СТО, в настоящее время на станциях очередей из желающих переобуться нет — пик ожидается после того, как установится минусовая температура воздуха.

Стоимость зимней резины в Тюмени выросла до 14 тысяч рублей
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Между тем, в Урауправтодор рекомендуют жителям Тюменской области уже сейчас менять летнюю резину на зимнюю — на этой неделе, 9 октября, в регионе ожидаются осадки в виде снега и понижение температуры воздуха до -1…-3.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Зима#Шиномонтаж
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