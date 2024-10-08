Сколько стоит в Тюмени переобуть автомобиль?

По словам представителей СТО, если сегодня минимальна стоимость замены всех колес автомобиля стоит 2,3 тысячи рублей, то через неделю она возрастет на 200-300 рублей и более. Не исключено, что минимальная цена замены летних шин на зимние будет доходить до 3 тысяч рублей, пишет Ура.Ру.