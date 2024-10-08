Сколько стоит в Тюмени переобуть автомобиль?

Posted 8 октября, 03:44
Published 8 октября, 03:44
Modified 8 октября, 03:46
Updated 8 октября, 03:46
По словам представителей СТО, если сегодня минимальна стоимость замены всех колес автомобиля стоит 2,3 тысячи рублей, то через неделю она возрастет на 200-300 рублей и более. Не исключено, что минимальная цена замены летних шин на зимние будет доходить до 3 тысяч рублей, пишет Ура.Ру.
По словам сотрудников СТО, в настоящее время на станциях очередей из желающих переобуться нет — пик ожидается после того, как установится минусовая температура воздуха.
Между тем, в Урауправтодор рекомендуют жителям Тюменской области уже сейчас менять летнюю резину на зимнюю — на этой неделе, 9 октября, в регионе ожидаются осадки в виде снега и понижение температуры воздуха до -1…-3.