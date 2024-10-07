Власти Тюмени показали, как будет выглядеть город на Новый год

Posted 7 октября, 17:09
Published 7 октября, 17:09
Modified 7 октября, 17:12
Updated 7 октября, 17:12
В частности, анонсирована глухая резьба, тюменский ковер и деревянные игрушки. Новогоднее оформление было представлено под лозунгом «Тюмень — ключ к Сибири».
«Она будет легко узнаваема и надолго запомнится. Основные акценты расставим на гостевых маршрутах», — прокомментировал Максим Афанасьев.
В сотрудничестве с местными предпринимателями, которые активно украшают свои здания и общественные пространства, в Тюмени был разработан брендбук. Его целью стало создание единого стиля и оформления для праздничных мероприятий и мерч-продукции в городе.
Согласно дизайн-проекту, к Новому году в Тюмени планируется выпустить официальные праздничные открытки и пригласительные, а также разнообразную сувенирную продукцию. Также по всему городу будут развешены баннеры, установлены мобильные арт-конструкции и МАФы. Вдоль улиц будут украшены опоры освещения, чтобы создать праздничную атмосферу.
Особым вниманием будут отличаться арт-объекты «Врата Сибири» и «Тюменский ковер», которые будут установлены на улице Дзержинского. Они станут ключевыми точками притяжения для гостей и жителей города, добавляя особую атмосферу и уникальность праздникам.
На площади 400-летия Тюмени и на улице Первомайской будут установлены светящиеся «Тюменские игрушки». Помимо этого, на площади появится сцена, детские горки, арт-объекты «С Новым годом» и «Елочные игрушки». Также будет установлен ледовый городок, ярмарочная площадка и праздничная елка.
Главное новогоднее дерево будет украшено красными, серебряными, розовыми и голубыми цветами. Украшаться город будет звездами, колоколами, снежинками, а также традиционными городскими и региональными маскотами.
Кроме того, на площади 400-летия Тюмени будут установлены ледяные ворота, волшебное дерево и арт-объект «Малая арка». Традиционно здесь будет организована резиденция Деда Мороза.
Ранее сообщалось, что администрация Тюмени утвердила изменения проекта планировки территории микрорайона Новорощинский. Рядом с Рощино построят ТРЦ музей ретро-автомобилей.