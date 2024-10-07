Власти Тюмени показали, как будет выглядеть город на Новый год

Согласно дизайн-проекту, к Новому году в Тюмени планируется выпустить официальные праздничные открытки и пригласительные, а также разнообразную сувенирную продукцию. Также по всему городу будут развешены баннеры, установлены мобильные арт-конструкции и МАФы. Вдоль улиц будут украшены опоры освещения, чтобы создать праздничную атмосферу.