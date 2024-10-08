Рейс в Тюмень из ЯНАО задерживается на 19 часов

Posted 8 октября, 03:30
Published 8 октября, 03:30
Modified 8 октября, 03:32
Updated 8 октября, 03:32
По информации из открытых источников, самолёт должен был приземлиться в областной столице 7 октября в 16:35. Расчетное время прибытия самолёта — 8 октября, 11:30.
Рейс выполняет авиакомпания «Ямал». По предварительным данным, причиной задержки стали метеоусловия в аэропорту Ноябрьска.
Ранее «Наш город» писал, что самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший утром 7 октября из Тюмени в Надым, вернулся обратно в аэропорт вылета спустя половину времени полета.