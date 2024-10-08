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Posted 8 октября, 03:30

Published 8 октября, 03:30

Modified 8 октября, 03:32

Updated 8 октября, 03:32

Рейс в Тюмень из ЯНАО задерживается на 19 часов

Рейс в Тюмень из ЯНАО задерживается на 19 часов

8 октября 2024, 03:30
Фото: 1MI
Прибытие рейса в Тюмень из Ноябрьска (ЯНАО) задерживается на 19 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани.

По информации из открытых источников, самолёт должен был приземлиться в областной столице 7 октября в 16:35. Расчетное время прибытия самолёта — 8 октября, 11:30.

Рейс выполняет авиакомпания «Ямал». По предварительным данным, причиной задержки стали метеоусловия в аэропорту Ноябрьска.

Ранее «Наш город» писал, что самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший утром 7 октября из Тюмени в Надым, вернулся обратно в аэропорт вылета спустя половину времени полета.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Самолет
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