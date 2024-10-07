В Тюмени самолет экстренно вернулся в аэропорт. Что произошло?

Posted 7 октября, 05:32
Published 7 октября, 05:32
Modified 7 октября, 05:35
Updated 7 октября, 05:35
«Мы вылетели из Тюмени вовремя — в 7:40. Но в 9:00 вернулись обратно в Тюмень. В аэропорту пассажиры вернувшегося рейса пробыли недолго — успели выпить кофе и уже вновь объявили посадку. Нам предоставили новый борт», — сообщил в своем тг-канале надымский активист Игорь Заборовский.
В справочной службе «Рощино» «Нашему Городу» сообщили, что возврат рейса произошел по технической причине. В настоящее время посадка завершена — вылет рейса в Надым запланирован на 10:30.
Ранее «Наш Город» писал, что 24 сентября у самолета Новый Уренгой — Тюмень во время взлета сработала сигнализация открытия двери. Экипаж судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время ЧП никто не пострадал.