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Posted 7 октября, 05:32

Published 7 октября, 05:32

Modified 7 октября, 05:35

Updated 7 октября, 05:35

Вылетевший из Тюмени в Надым самолет экстренно вернулся обратно в аэропорт

В Тюмени самолет экстренно вернулся в аэропорт. Что произошло?

7 октября 2024, 05:32
Фото: 1MI

Вылетевший из Тюмени в Надым самолет экстренно вернулся обратно в аэропорт

Сюжет
Рощино аэропорт
Самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший утром 7 октября из Тюмени в Надым, вернулся обратно в аэропорт вылета спустя половину времени полета.
«Мы вылетели из Тюмени вовремя — в 7:40. Но в 9:00 вернулись обратно в Тюмень. В аэропорту пассажиры вернувшегося рейса пробыли недолго — успели выпить кофе и уже вновь объявили посадку. Нам предоставили новый борт», — сообщил в своем тг-канале надымский активист Игорь Заборовский.
Видео: тг-канал Игорь Заборовский «Мысли вслух».

В справочной службе «Рощино» «Нашему Городу» сообщили, что возврат рейса произошел по технической причине. В настоящее время посадка завершена — вылет рейса в Надым запланирован на 10:30.

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Ранее «Наш Город» писал, что 24 сентября у самолета Новый Уренгой — Тюмень во время взлета сработала сигнализация открытия двери. Экипаж судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время ЧП никто не пострадал.

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