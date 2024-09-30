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Posted 30 сентября, 02:45

Published 30 сентября, 02:45

Modified 30 сентября, 06:07

Updated 30 сентября, 06:07

Самолёт Utair из Москвы в Тюмень заглох на взлете

Самолёт Utair из Москвы в Тюмень заглох на взлете

30 сентября 2024, 02:45
Фото: nashgorod.ru
Рейс авиакомпании Utair из Москвы в Тюмень был задержан из-за неисправности самолёта. Об этом рассказали пассажиры рейса.

По словам очевидцев, они успели сесть в самолёт и выехать на взлётную полосу, после чего двигатели перестали работать. Пассажирам объявили о смене борта и попросили выйти из самолёта.

Задержка рейса «Ютейр» составила более трёх часов. На момент подготовки материала к публикации известно, что самолёт приземлился в Рощино.

Отметим, что сейчас в тюменском аэропорту задерживается придет ещё одного рейса. Речь идёт про самолёт из Петербурга авиакомпании «Победа».

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Ранее «Наш город» сообщал, что направлявшийся из Ханты-Мансийска в Тюмени самолет Utair обледенел из-за того, что пилоты недожали кнопку обогрева. К такому выводу пришла Росавиация в ходе расследования авиационного инцидента с самолетом ATR-72, произошедшего в марте этого года.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Самолет
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