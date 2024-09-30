Самолёт Utair из Москвы в Тюмень заглох на взлете

Ранее «Наш город» сообщал, что направлявшийся из Ханты-Мансийска в Тюмени самолет Utair обледенел из-за того, что пилоты недожали кнопку обогрева. К такому выводу пришла Росавиация в ходе расследования авиационного инцидента с самолетом ATR-72, произошедшего в марте этого года.