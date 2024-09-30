Самолёт Utair из Москвы в Тюмень заглох на взлете

Posted 30 сентября, 02:45
Published 30 сентября, 02:45
Modified 30 сентября, 06:07
Updated 30 сентября, 06:07
По словам очевидцев, они успели сесть в самолёт и выехать на взлётную полосу, после чего двигатели перестали работать. Пассажирам объявили о смене борта и попросили выйти из самолёта.
Задержка рейса «Ютейр» составила более трёх часов. На момент подготовки материала к публикации известно, что самолёт приземлился в Рощино.
Отметим, что сейчас в тюменском аэропорту задерживается придет ещё одного рейса. Речь идёт про самолёт из Петербурга авиакомпании «Победа».
Ранее «Наш город» сообщал, что направлявшийся из Ханты-Мансийска в Тюмени самолет Utair обледенел из-за того, что пилоты недожали кнопку обогрева. К такому выводу пришла Росавиация в ходе расследования авиационного инцидента с самолетом ATR-72, произошедшего в марте этого года.
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