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Posted 8 октября, 01:03

Published 8 октября, 01:03

Modified 8 октября, 01:03

Updated 8 октября, 01:03

В Тюмени сегодня потеплеет до +20

В Тюмени сегодня потеплеет до +20

8 октября 2024, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области во вторник, 8 октября, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, осадки в виде небольшого дождя, ветер с порывами до 15-17 м/с. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +14…+19, ночью покажут -3…+2.

В Тюмени 7 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой дождь утром и вечером. В утренние часы ожидается +6…+14, к полудню потеплеет до +20, ночью температура воздуха составит +6…+14. Скорость ветра составит 7,4 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:56, закат в 17:54, продолжительность дня 10 часов 58 минут.

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В Тобольске 7 октября ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня. В утренние часы термометры покажут +6…+4, днем воздух прогреется до +8…+12, в ночные часы температура воздуха составит +2…+10. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:47, закат в 17:41, продолжительность дня 10 часов 54 минуты.

В Ишиме 7 октября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром ожидается до +5…+11, к полудню столбики термометров поднимутся до +14…+19, ночью покажут +10…+16. Ветер будет дуть со скоростью 7,9 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:39, закат в 17:39, продолжительность дня 11 часов 0 минут.

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