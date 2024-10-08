В Тюмени сегодня потеплеет до +20

На юге Тюменской области во вторник, 8 октября, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, осадки в виде небольшого дождя, ветер с порывами до 15-17 м/с. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +14…+19, ночью покажут -3…+2.

В Тюмени 7 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой дождь утром и вечером. В утренние часы ожидается +6…+14, к полудню потеплеет до +20, ночью температура воздуха составит +6…+14. Скорость ветра составит 7,4 м/с. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:56, закат в 17:54, продолжительность дня 10 часов 58 минут. Стало известно, когда откроют крематорий под Тюменью Узнать подробнее В Тобольске 7 октября ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня. В утренние часы термометры покажут +6…+4, днем воздух прогреется до +8…+12, в ночные часы температура воздуха составит +2…+10. Скорость ветра составит 3,8 м/с. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:47, закат в 17:41, продолжительность дня 10 часов 54 минуты. В Ишиме 7 октября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром ожидается до +5…+11, к полудню столбики термометров поднимутся до +14…+19, ночью покажут +10…+16. Ветер будет дуть со скоростью 7,9 м/с. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:39, закат в 17:39, продолжительность дня 11 часов 0 минут. Читайте также: Пенсионерка из Тюмени перевела мошенникам 3 млн рублей после звонка в WhatsApp Пожар унес жизни двух жителей тюменского села Тюменцы крушат электросамокаты перед завершением сезона