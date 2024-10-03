Стоимость зимней резины в Тюмени выросла до 14 тысяч рублей

Posted 3 октября, 04:31
Published 3 октября, 04:31
Modified 3 октября, 04:33
Updated 3 октября, 04:33
Средняя цена одной шипованной покрышки достигла 8,4 тысячи рублей. Для сравнения, годом ранее она составляла 7,6 тысячи рублей, в июле — 8 тысяч рублей. Нешипованные зимние шины подорожали на 2% — до 6,8 тысячи рублей. По сравнению с июлем, рост достиг 11%. Всесезонная резина выросла в цене на 4% — 8,3 тысячи до 8,6 тысячи рублей.
Популярные у автомобилистом марки зимней и летней резины, в частности Ikon Tyres, стоят дороже — 14,3 тысяч рублей. Годом ранее — 13 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца года подорожают импортированные в Россию новые и подержанные автомобили. Причиной роста стоимости станет повышение с 1 октября утильсбора на 70-85%.
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