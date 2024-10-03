Стоимость зимней резины в Тюмени выросла до 14 тысяч рублей

Средняя цена одной шипованной покрышки достигла 8,4 тысячи рублей. Для сравнения, годом ранее она составляла 7,6 тысячи рублей, в июле — 8 тысяч рублей. Нешипованные зимние шины подорожали на 2% — до 6,8 тысячи рублей. По сравнению с июлем, рост достиг 11%. Всесезонная резина выросла в цене на 4% — 8,3 тысячи до 8,6 тысячи рублей.