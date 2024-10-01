Кормим «Газпром»? Тарифы на ЖКХ в Тюмени вырастут значительнее, чем в прошлые годы

Posted 1 октября, 08:32
Published 1 октября, 08:32
Modified 2 октября, 12:00
Updated 2 октября, 12:00
Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. В документе содержится прогноз социально-экономического развития страны на этот период, в котором приводятся пугающие показатели удорожания ЖКХ на 2025 год, в среднем цены поднимут на 11, %, об этом сообщают «Новые Известия».
Так за электричество нужно будет платить на 12,6% больше, за газ — на 10,3%. Но и это еще не все, в 2026 году ожидается рост еще на 5,4%, а в 2027 — на 4,8%.
Также в документах указано, что грядущее поднятие тарифов связано с удорожанием ресурсов, в частности электричества и газа. Однако, как заметили журналисты «Новых известий», электроэнергия зависима от цен на газ. А значит оба ресурса завязаны на «Газпроме», так как причиной повышения цен на газ для потребителей служит необходимость обеспечения надежности поставок и реализация программ газификации новых регионов. Проще говоря, газовому гиганту нужно больше средств.
Недавно компания опубликовала отчёт о своей деятельности, в котором был отмечен значительный рост доходов. В частности, выручка увеличилась на 24% и достигла 4,1 трлн рублей, прибыль от продаж возросла на 37% — до 1 трлн рублей, а чистая прибыль повысилась на 26% и составила 800 млрд рублей.
Причем тюменцы помнят, что цены на услуги ЖКХ поднимали совсем недавно — в июле текущего года. В среднем цены выросли на 9,8%.
Сейчас квитанции тюменцев, с учетом июльского роста, составляет около 5 тысяч рублей. плата за отопление была увеличена более чем на 160 рублей, на 9,6% увеличились тарифы на водоотведение и водоснабжение, теперь это стоит около 29,12 рублей, кубометр воды 46 рублей, электроэнергия — 2 рубля 65 копеек, а вывоз мусора — вырос в цене на 16 рублей со 164 рублей 84 копеек. Стоит учитывать и то, что с 1 июля на 2,5 рубля выросла сумма взноса на капитальный ремонт, она поднялась до 10 рублей за метр квадратный.
Экономист Ирина Меняйлова отмечает, что в Тюменской области за последние 15 лет цены на «коммуналку» выросли в 4,5 раза, при том, что тариф на год поднялся в 20 раз.
«Также на цены влияет уровень инфляции, к тому же государство регулирует цены не на все услуги, которые предоставляются гражданам», — отметила специалист.
Как сообщали в правительстве Тюменской области, основными причинами повышения тарифов стали:
Будущий рост цен на услуги ЖКХ вызывает недоумение, учитывая прогнозы правительства на 2025 год. Ожидалось увеличение тарифов на 5,7%, но они выросли на 11,9%, вдвое превысив ожидания.
Индексация, которую проводили во второй месяц лета текущего года составила около 9,8%, что выше уровня инфляции. При том в прошлом году официально не завалялось о проведении индексации, так как ее перенесли на 1 декабря. Несмотря на это, услуги ЖКХ подорожали на 2,32%.
В России услуги ЖКХ растут в цене даже без индексации. Ведь власти могут регулировать и устанавливать стоимость газа и электроэнергии, однако тарифы на воду могут меняться. В 2023 году коммунальные платежи увеличились на 0,3%, но жилищные услуги — вывоз мусора, обслуживание общего имущества и сборы на капитальный ремонт — подорожали на 8,11%.
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