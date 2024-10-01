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Posted 1 октября, 08:32

Published 1 октября, 08:32

Modified 2 октября, 12:00

Updated 2 октября, 12:00

Тарифы на ЖКХ в Тюмени вырастут значительнее, чем в прошлые годы.

Кормим «Газпром»? Тарифы на ЖКХ в Тюмени вырастут значительнее, чем в прошлые годы

1 октября 2024, 08:32
Фото: 1MI
Тарифы на ЖКХ в Тюмени вырастут значительнее, чем в прошлые годы.

Тарифы на ЖКХ в Тюмени вырастут значительнее, чем в прошлые годы

В Тюмени вновь планируют поднять тарифы ЖКХ, несмотря на обещания о сдерживании цен на коммунальные услуги, их стоимость снова вырастет. «Наш город» узнал, как сильно рост тарифов ударит по бюджетам тюменцев.

Грядущий рост тарифов

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. В документе содержится прогноз социально-экономического развития страны на этот период, в котором приводятся пугающие показатели удорожания ЖКХ на 2025 год, в среднем цены поднимут на 11, %, об этом сообщают «Новые Известия».

Так за электричество нужно будет платить на 12,6% больше, за газ — на 10,3%. Но и это еще не все, в 2026 году ожидается рост еще на 5,4%, а в 2027 — на 4,8%.

Также в документах указано, что грядущее поднятие тарифов связано с удорожанием ресурсов, в частности электричества и газа. Однако, как заметили журналисты «Новых известий», электроэнергия зависима от цен на газ. А значит оба ресурса завязаны на «Газпроме», так как причиной повышения цен на газ для потребителей служит необходимость обеспечения надежности поставок и реализация программ газификации новых регионов. Проще говоря, газовому гиганту нужно больше средств.

Недавно компания опубликовала отчёт о своей деятельности, в котором был отмечен значительный рост доходов. В частности, выручка увеличилась на 24% и достигла 4,1 трлн рублей, прибыль от продаж возросла на 37% — до 1 трлн рублей, а чистая прибыль повысилась на 26% и составила 800 млрд рублей.

Причем тюменцы помнят, что цены на услуги ЖКХ поднимали совсем недавно — в июле текущего года. В среднем цены выросли на 9,8%.

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Тарифы ЖКХ в Тюмени

Сейчас квитанции тюменцев, с учетом июльского роста, составляет около 5 тысяч рублей. плата за отопление была увеличена более чем на 160 рублей, на 9,6% увеличились тарифы на водоотведение и водоснабжение, теперь это стоит около 29,12 рублей, кубометр воды 46 рублей, электроэнергия — 2 рубля 65 копеек, а вывоз мусора — вырос в цене на 16 рублей со 164 рублей 84 копеек. Стоит учитывать и то, что с 1 июля на 2,5 рубля выросла сумма взноса на капитальный ремонт, она поднялась до 10 рублей за метр квадратный.

Экономист Ирина Меняйлова отмечает, что в Тюменской области за последние 15 лет цены на «коммуналку» выросли в 4,5 раза, при том, что тариф на год поднялся в 20 раз.

«Также на цены влияет уровень инфляции, к тому же государство регулирует цены не на все услуги, которые предоставляются гражданам», — отметила специалист.

Как сообщали в правительстве Тюменской области, основными причинами повышения тарифов стали:

  • Увеличение фактических цен и индексов на услуги сторонних организаций в большем размере, чем индекс потребительских цен. Например, это касается роста цен на газ и другие ресурсы;
  • Реализация мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами и концессионными соглашениями;
  • Включение расходов, связанных с отраслевым тарифным соглашением.
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Индексация без индексации

Будущий рост цен на услуги ЖКХ вызывает недоумение, учитывая прогнозы правительства на 2025 год. Ожидалось увеличение тарифов на 5,7%, но они выросли на 11,9%, вдвое превысив ожидания.

Индексация, которую проводили во второй месяц лета текущего года составила около 9,8%, что выше уровня инфляции. При том в прошлом году официально не завалялось о проведении индексации, так как ее перенесли на 1 декабря. Несмотря на это, услуги ЖКХ подорожали на 2,32%.

В России услуги ЖКХ растут в цене даже без индексации. Ведь власти могут регулировать и устанавливать стоимость газа и электроэнергии, однако тарифы на воду могут меняться. В 2023 году коммунальные платежи увеличились на 0,3%, но жилищные услуги — вывоз мусора, обслуживание общего имущества и сборы на капитальный ремонт — подорожали на 8,11%.

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