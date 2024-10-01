Кормим «Газпром»? Тарифы на ЖКХ в Тюмени вырастут значительнее, чем в прошлые годы

Сейчас квитанции тюменцев, с учетом июльского роста, составляет около 5 тысяч рублей. плата за отопление была увеличена более чем на 160 рублей, на 9,6% увеличились тарифы на водоотведение и водоснабжение, теперь это стоит около 29,12 рублей, кубометр воды 46 рублей, электроэнергия — 2 рубля 65 копеек, а вывоз мусора — вырос в цене на 16 рублей со 164 рублей 84 копеек. Стоит учитывать и то, что с 1 июля на 2,5 рубля выросла сумма взноса на капитальный ремонт, она поднялась до 10 рублей за метр квадратный.