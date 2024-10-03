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Posted 3 октября, 02:31

Published 3 октября, 02:31

Modified 3 октября, 02:33

Updated 3 октября, 02:33

Водитель насмерть сбил тюменца и скрылся

Водитель насмерть сбил тюменца и скрылся

3 октября 2024, 02:31
Фото: ГИБДД Тюменской области
Сюжет
ДТП
Полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил тюменца и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Трагедия произошла на седьмом километре Обхода города Тюмени вблизи ЖК «Плеханово». Несчастный случай произошел вечером 2 октября. Автомобиль и личность водителя до сих пор не установлены.

В результате ДТП погиб 43-летний мужчина. Инспекторы призывают очевидцев и водителей, имеющих записи регистраторов обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на объездной произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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