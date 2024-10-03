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Posted 3 октября, 04:06

Published 3 октября, 04:06

Modified 3 октября, 05:20

Updated 3 октября, 05:20

«Этажи» отказались строить головной офис в центре Тюмени за 1,3 миллиарда

Нерентабельно: «Этажи» отказались от строительства головного офиса в центре Тюмени

3 октября 2024, 04:06
Фото: 2 ГИС

«Этажи» отказались строить головной офис в центре Тюмени за 1,3 миллиарда

Сюжет
Строительство
Федеральная риелторская компания «Этажи» не будет строить головной офис в центре Тюмени. Об этом сообщил руководитель компании, бизнесмен Ильдар Хусаинов.

По его словам, такое решение принято из-за нерентабельности инвестирования денежных средств в такие капиталоемкие вещи в настоящее время из-за условий налогообложения сферы услуг. Еще один фактор — переход части сотрудников компании в онлайн-формат.

Отметим, ранее планировалось, что головной офис «Этажей» расположится в Тюмени на участке площадью 5 тысяч квадратных метров в границе Володарского — Республики — Челюскинцев. По предварительным данным, на реализацию проекта требовалось 1,3 миллиарда рублей.

«Я губернатору Александру Моору сказал, что мы не собираемся уходить из региона. Землю сдали обратно правительству Тюменской области», — пояснил Хусаинов 72.RU.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области цены на вторичную недвижимость по итогам третьего квартала снизились практически на 2%. По прогнозам, до конца года падение стоимости «вторички» достигнет 3-5%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Строительный бизнес#Офисы#Этажи#Ильдар хусаинов
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