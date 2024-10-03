Нерентабельно: «Этажи» отказались от строительства головного офиса в центре Тюмени

Posted 3 октября, 04:06
Published 3 октября, 04:06
Modified 3 октября, 05:20
Updated 3 октября, 05:20
По его словам, такое решение принято из-за нерентабельности инвестирования денежных средств в такие капиталоемкие вещи в настоящее время из-за условий налогообложения сферы услуг. Еще один фактор — переход части сотрудников компании в онлайн-формат.
Отметим, ранее планировалось, что головной офис «Этажей» расположится в Тюмени на участке площадью 5 тысяч квадратных метров в границе Володарского — Республики — Челюскинцев. По предварительным данным, на реализацию проекта требовалось 1,3 миллиарда рублей.
«Я губернатору Александру Моору сказал, что мы не собираемся уходить из региона. Землю сдали обратно правительству Тюменской области», — пояснил Хусаинов 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области цены на вторичную недвижимость по итогам третьего квартала снизились практически на 2%. По прогнозам, до конца года падение стоимости «вторички» достигнет 3-5%.
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