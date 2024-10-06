Последние теплые деньки: какая погода будет в Тюмени во второй половине октября

Posted 6 октября, 08:31
Published 6 октября, 08:31
Modified 6 октября, 08:31
Updated 6 октября, 08:31
10 октября метеорологи обещают дождь со снегом, +2…+3 днем и до -1 в вечерние и ночные часы. Ожидается выпадение практически половины месячной нормы осадков. На протяжении всего дня 11 октября в Тюмени будет идти снег, столбики термометров в этот день не поднимутся выше 0…-3.
В субботу и воскресенье, 12 и 13 октября, днем потеплеет до +3….+6, в ночные часы ожидается до -4…-5. С 14 по 20 октября среднесуточная температура воздуха составит +5…-1. В отдельные дни вероятны небольшие осадки в виде дождя со снегом.
В третьей декаде октября в Тюмени установится сухая погода. Средняя дневная температура воздуха составит +2…+3, ночная 0…-1.