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Posted 6 октября, 08:31

Published 6 октября, 08:31

Modified 6 октября, 08:31

Updated 6 октября, 08:31

Метеорологи рассказали, какая погода будет в Тюмени во второй половине октября

Последние теплые деньки: какая погода будет в Тюмени во второй половине октября

6 октября 2024, 08:31
Фото: 1MI

Метеорологи рассказали, какая погода будет в Тюмени во второй половине октября

По прогнозам синоптиков, тепло продержится в областной столице до конца первой декады октября. 8 октября днем воздух прогреется до +20, но уже на следующий день ожидается резкое понижение температуры воздуха до +11.

10 октября метеорологи обещают дождь со снегом, +2…+3 днем и до -1 в вечерние и ночные часы. Ожидается выпадение практически половины месячной нормы осадков. На протяжении всего дня 11 октября в Тюмени будет идти снег, столбики термометров в этот день не поднимутся выше 0…-3.

Фото: gismeteo.ru

В субботу и воскресенье, 12 и 13 октября, днем потеплеет до +3….+6, в ночные часы ожидается до -4…-5. С 14 по 20 октября среднесуточная температура воздуха составит +5…-1. В отдельные дни вероятны небольшие осадки в виде дождя со снегом.

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В третьей декаде октября в Тюмени установится сухая погода. Средняя дневная температура воздуха составит +2…+3, ночная 0…-1.

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