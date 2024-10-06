Последние теплые деньки: какая погода будет в Тюмени во второй половине октября

10 октября метеорологи обещают дождь со снегом, +2…+3 днем и до -1 в вечерние и ночные часы. Ожидается выпадение практически половины месячной нормы осадков. На протяжении всего дня 11 октября в Тюмени будет идти снег, столбики термометров в этот день не поднимутся выше 0…-3.