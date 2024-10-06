Тюменские власти не нашли желающих следить за уровнем воды в Туре

Posted 6 октября, 07:27
Published 6 октября, 07:27
Modified 6 октября, 07:29
Updated 6 октября, 07:29
В документах, размещенных на портале Госзакупки, было указано, что подрядчик должен был предоставлять ежедневно с даты заключения контракта до 30 ноября 2025 года данные об объеме выпавших осадков, высоте снежного покрова, уровню воду в реке Тура, ледовых явлениях т. д. А также составлять прогноз погоды в Тюмени на трое суток.
В минувшем году аналогичный контракт стоимостью 290 миллионов рублей был заключен с Обь-Иртышским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская Тура продолжает мелеть. В настоящее время уровень воды опустился значительно ниже нулевой отметки при норме в 50-60 сантиметров. Гидрологи отмечают, что пока предпосылок для подъема уровня воды в тюменской реке нет.