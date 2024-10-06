Тюменские власти не нашли желающих следить за уровнем воды в Туре

В документах, размещенных на портале Госзакупки, было указано, что подрядчик должен был предоставлять ежедневно с даты заключения контракта до 30 ноября 2025 года данные об объеме выпавших осадков, высоте снежного покрова, уровню воду в реке Тура, ледовых явлениях т. д. А также составлять прогноз погоды в Тюмени на трое суток.