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Posted 6 октября, 07:27

Published 6 октября, 07:27

Modified 6 октября, 07:29

Updated 6 октября, 07:29

Тюменские власти не нашли желающих следить за уровнем воды в Туре

Тюменские власти не нашли желающих следить за уровнем воды в Туре

6 октября 2024, 07:27
Фото: 1MI
Сюжет
Госзакупки
На аукцион по оказанию услуг по предоставлению информации о состоянии окружающей среды в Тюмени не было подано ни одной заявки. Тендер стоимостью 352 тысячи рублей был объявлен 20 сентября.

В документах, размещенных на портале Госзакупки, было указано, что подрядчик должен был предоставлять ежедневно с даты заключения контракта до 30 ноября 2025 года данные об объеме выпавших осадков, высоте снежного покрова, уровню воду в реке Тура, ледовых явлениях т. д. А также составлять прогноз погоды в Тюмени на трое суток.

В минувшем году аналогичный контракт стоимостью 290 миллионов рублей был заключен с Обь-Иртышским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменская Тура продолжает мелеть. В настоящее время уровень воды опустился значительно ниже нулевой отметки при норме в 50-60 сантиметров. Гидрологи отмечают, что пока предпосылок для подъема уровня воды в тюменской реке нет.

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