В дачном поселке под Тюменью сгорел дом

Posted 6 октября, 08:07
Published 6 октября, 08:07
Modified 6 октября, 08:09
Updated 6 октября, 08:09
На место происшествия были направлены 12 единиц техники и 35 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на мансарде и первом этаже здания.
По данным МЧС по Тюменской области, в настоящее время пожар локализован. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила около 100 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в поселке Голышманово во время пожара в частном жилом доме погиб человек. Трагедия произошла вечером 30 сентября.