nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября, 08:07

Published 6 октября, 08:07

Modified 6 октября, 08:09

Updated 6 октября, 08:09

В дачном поселке под Тюменью сгорел дом

В дачном поселке под Тюменью сгорел дом

6 октября 2024, 08:07
Фото: 1MI
ЧП произошло в воскресенье, 6 октября, в 11 часу утра в СНТ Боровое. Там загорелся дачный дом.

На место происшествия были направлены 12 единиц техники и 35 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на мансарде и первом этаже здания.

По данным МЧС по Тюменской области, в настоящее время пожар локализован. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила около 100 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

Из-за пожара один из тюменских ресторанов вынужден закрыться
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в поселке Голышманово во время пожара в частном жилом доме погиб человек. Трагедия произошла вечером 30 сентября.

Читайте также:
Тюменские власти не нашли желающих следить за уровнем воды в ТуреПод тюменским поселком строители нашли противотанковые мины. ФотоВ ход идут даже ножи: банда подростков терроризирует тюменский ЖК
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Сотрудники МЧС
Подпишитесь