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Posted 1 октября, 06:51

Published 1 октября, 06:51

Modified 1 октября, 06:53

Updated 1 октября, 06:53

На пожаре в частном доме в Тюмени погиб человек

На пожаре в частном доме в Тюмени погиб человек

1 октября 2024, 06:51
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Вечером, 30 сентября в Голышманово сгорел честный дом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области.

Вызов на пульт пожарной охраны поступил в восьмом часу вечера. Пожар был ликвидирован на площади 32 квадратных метра. В результате пожара погиб человек.

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Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего. Причины возгорания также предстоит выяснять инспекторам.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени построят восемь новых пожарных депо. Это сократит время прибытия пожарных к месту вызова.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Сотрудники МЧС
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