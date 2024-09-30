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Posted 30 сентября, 13:10

Published 30 сентября, 13:10

Modified 30 сентября, 13:20

Updated 30 сентября, 13:20

Из-за пожара один из тюменских ресторанов вынужден закрыться

Из-за пожара один из тюменских ресторанов вынужден закрыться

30 сентября 2024, 13:10
Фото: 1MI
В Тюмени сгорел ресторан «Зарница», его сегодня тушили сотрудники МЧС. Несмотря на то, что обгорел только фасад, заведение все равно временно закроют до выяснения причин возгорания.

Как рассказала порталу URA.RU управляющая заведения Юлия Шукурова, Сейчас проводится проверка электроэнергии, чтобы в дальнейшем не произошло замыканий после тушения пожара.

Вернуть при этом ресторан в эксплуатацию должны только после выяснения причин пожара и точной уверенности в том, что возгорание не произойдет вновь.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени загорелась квартира в многоэтажке. Есть пострадавшие.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Пожар
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