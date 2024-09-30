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Posted 30 сентября, 02:16

Published 30 сентября, 02:16

Modified 30 сентября, 02:18

Updated 30 сентября, 02:18

В центре Тюмени загорелся ресторан

В центре Тюмени загорелся ресторан

30 сентября 2024, 02:16
Фото: МЧС России по Тюменской области
На Цветном бульваре в центре Тюмени загорелся ресторан. Об этом сообщили очевидцы.

По предварительным данным, речь идёт о ресторане «Зарница». Он находится напротив «Вкусно — и — точка». На кадрах, опубликованных в канале «ЧП Тюмень» видны яркое пламя и автомобили экстренных служб.

Видео: ЧП Тюмень.

О причинах пожара и пострадавших не сообщается. В главном управлении МЧС по Тюменской области о происшествии пока не рассказывали.

Ранее «Наш город» писал, что Тобольский кремль заволокло дымом. На склоне горела трава.

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