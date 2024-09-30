Арбитражи сентября: битва за мечеть, спор с Росреестром и природный ущерб на 50 млн.

Posted 30 сентября, 08:41
Published 30 сентября, 08:41
Modified 30 сентября, 08:43
Updated 30 сентября, 08:43
«Наш город» уже подробно рассказывал о причинах борьбы горадминистрации с местной мусульманской религиозной организацией «Крынкуль». Ранее Арбитражный суд отменил былые решения и встал на сторону «Крынкуля», обязав власти пересмотреть заявление о передаче бывшей казаровской школы в собственность на безвозмездной основе для организации там мечети.
В этот раз с попыткой оспорить решение Арбитражного суда Тюменской области обратились в 8-й кассационный суд представители горадминистрации. Они просили отменить ранее утвержденное решение, что могло стать причиной для уже третьего рассмотрения дела в тюменском суде. Однако омский кассационный суд властям отказал.
«Ввиду изложенного, у Администрации не имелось оснований для отказа в части
передачи в собственность заявителя спорного объекта», — указано в материалах дела.
Главным аргументом в этом дела стала экспертиза, котоаря подтвердила, что изначально здание задумывалось, как мечеть, а потому организация имеет законно право просить о передаче этого объекта в пользование, несмотря на то, что власти уже определили помещение под библиотеку.
Сейчас администрация может принять действующее решение суда и пересмотреть заявление «Крынкуля» или же обратиться с апелляцией в вышестоящий суд, как раньше делала мусульманская организация в борьбе за свои права на помещение. Пока в карточке дела нет информации о том, что администрация обратилась в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.
Также в сентябре в Арбитражный суд Тюменской области обратился Росприроднадзор с иском против ООО «АСТ СЕРВИС-ТЮМЕНЬ». Представители надзорного органа установили, что компания, выполняющая работы в районе Ялуторовского тракта, в ходе своей хозяйственной деятельности загрязнила окружающую среду, общая сумма ущерба составила более 50,6 млн рублей.
Отметим, что указанная компания занимается предоставлением услуг по восстановлению и оснащению железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава, а также сбором и обработкой сточных вод. Несоблюдение нормативов выполнения работ могло привести к загрязнению почвы.
«Росприроднадзор обратился в суд с заявлением о взыскании с общества для зачисления в бюджет городского округа город Тюмень суммы ущерба размере 50 679 454 рублей», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Однако пока дело еще не рассматривали, сейчас стороны предоставляют материалы по делу, Заседание состоится в следующем месяце.
Росреестр внес записи о государственной регистрации права оперативного управления «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» на «Стены тюремного замка», располагающиеся в Тобольске на Красной площади.
Однако позже агентство обратилось в суд с требованиями признать незаконными действия Росреестра, также организация пыталась обязать регистрирующий орган устранить нарушения прав и законных интересов, которые были совершены в результате регистрации, которая теперь обязывает агентство устранять нарушения на объекте. К делу пришлось привлечь Министерство культуры РФ, чтобы определить, законно ли вышеуказанное внесение в реестр.
Однако рассмотрение дела, которое тянется еще с мая текущего года завершилось отказом, суд оставил решение Росреестра в силе.
В уходящем месяце мы рассказывали о том, что ряд магазинов в ТРЦ «Кристалл», по мнению Роспотребнадзора, вводят покупателей в заблуждение касательно продаваемой продукции. Из-за чего надзорное ведомство назначило собственнику магазинов МAAG, ECRU, DUB и VILET, которым числится АО «Новая Мода», штраф в 100 тысяч рублей.
Компания пыталась оспорить штраф, однако неверно оформила документы на апелляцию. В сентябре «Новой моде» удалось устранить нарушения, и иск организации об оспаривании решения Роспотребнадзора был принят к рассмотрению.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что судебные пошлины для коммунальных должников выросли в 10 раз. Раньше сумма госпошлины составляла от двухсот рублей при подаче заявления о выдаче судебного приказа и от четырехсот рублей при подаче искового заявления.
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