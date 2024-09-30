Арбитражи сентября: битва за мечеть, спор с Росреестром и природный ущерб на 50 млн.

Сейчас администрация может принять действующее решение суда и пересмотреть заявление «Крынкуля» или же обратиться с апелляцией в вышестоящий суд, как раньше делала мусульманская организация в борьбе за свои права на помещение. Пока в карточке дела нет информации о том, что администрация обратилась в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.