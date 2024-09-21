Бойцу СВО из Тюмени пришлось через суд добиваться положенной выплаты за ранение

По его словам, в суд были предоставлены необходимые документы, подтверждающие факт проживания в Тюмени на момент заключения воинского контракта, а также свидетельские показания, трудовую книжку, справку о заработной плате и т. д. В результате чего вопрос по выплате денежных средств за ранение удалось решить без вмешательства прокуратуры.