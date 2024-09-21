Бойцу СВО из Тюмени пришлось через суд добиваться положенной выплаты за ранение

Posted 21 сентября, 07:41
Published 21 сентября, 07:41
Modified 21 сентября, 07:41
Updated 21 сентября, 07:41
Как выяснилось, проблема с получением единовременной выплаты возникла из-за того, что боец был зарегистрирован в Курганской области.
«Евгений Р. ушел на СВО от Тюменской области, так как проживал в Тюмени уже более 10 лет. При этом регистрация у него была в Курганской области. Из-за этого мужчине отказали в выплате денежных средств за полученное осколочное ранение руки. Вопрос удалось решить только через суд», — рассказал Ура.Ру юрист юридической службы «Единый Центр Защиты» Михаил Кружинов.
По его словам, в суд были предоставлены необходимые документы, подтверждающие факт проживания в Тюмени на момент заключения воинского контракта, а также свидетельские показания, трудовую книжку, справку о заработной плате и т. д. В результате чего вопрос по выплате денежных средств за ранение удалось решить без вмешательства прокуратуры.
Ранее «Наш Город» писал, что участник спецоперации из Тюмени Иван Сидоров, получивший почти два года назад контузию в ходе военной службы, до настоящего времени добиться проведения судебно-медицинской экспертизы для подтверждения полученного ранения. Мужчина с 2022 года пытается доказать то, что травму он получил в зоне СВО.